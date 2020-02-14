Бывший ненецкий депутат получил девять лет колонии за сбыт наркотиков

"Согласно апелляционному определению, вынесенному судебной коллегией окружного суда, приговор Нарьян-Марского городского суда в отношении бывшего депутата совета Заполярного района Ненецкого автономного округа оставлен без изменения. Судом ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 150 тысяч рублей", - говорится в сообщении.