Бывший ненецкий депутат получил девять лет колонии за сбыт наркотиков

НАРЬЯН-МАР, 14 фев – РИА Новости. Окружной суд Ненецкого округа оставил в силе приговор бывшему муниципальному депутату, который обвинялся в сбыте наркотиков в подъезде жилого дома и получил 9 лет колонии строгого режима, сообщила пресс-служба РУ ФСБ по Архангельской области.
"Согласно апелляционному определению, вынесенному судебной коллегией окружного суда, приговор Нарьян-Марского городского суда в отношении бывшего депутата совета Заполярного района Ненецкого автономного округа оставлен без изменения. Судом ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 150 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
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Следователям удалось доказать, что бывший депутат продал 4,73 грамма гашиша в Нарьян-Маре местному жителю за 10 тысяч рублей. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов оперативно-разыскной деятельности РУФСБ и УМВД России по Ненецкому автономному округу, и расследовано СУСК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
Ранее сообщалось, что наркотик бывший депутат продавал в подъезде жилого дома. В ходе допроса в качестве обвиняемого он признал свою вину, однако на стадии судебного разбирательства изменил позицию.