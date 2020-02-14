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Камчатский край
Камчатский край
2020-02-14T13:39+0300
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Илюхин: Камчатка ищет пути повышения инвестпривлекательности региона
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РИА Новости

Илюхин: Камчатка ищет пути повышения инвестпривлекательности региона

10:28 14.02.2020 (обновлено: 13:39 14.02.2020)
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Камчатского краяГубернатор Камчатского края Владимир Илюхин
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Камчатского края
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 фев - РИА Новости. Власти Камчатского края стремятся изыскивать новые инструменты в целях повышения инвестиционной привлекательности региона, сообщил губернатор края Владимир Илюхин, комментируя итоги опубликованного Национальным рейтинговым агентством рейтинга инвестпривлекательности регионов за 2019 год.
Согласно исследованию, Камчатка улучшила свои показатели и вошла в группу регионов со средним уровнем (IC4 - первый уровень) инвестиционной привлекательности.
"Мы получаем положительную оценку по целому ряду направлений. Работа по ним ведется посредством как уже отработанных за последние годы, так и новых инструментов: коммуникаций с бизнесом, актуализации нормативной базы, улучшению регуляторной среды, созданию цифровых и дискуссионных площадок", - сказал Илюхин, слова которого процитировал представитель пресс-службы краевого правительства.
Глав региона напомнил, что на Камчатке уже в течение пяти лет действует организационный штаб по улучшению инвестиционного климата, в который входят представители власти, бизнеса, контролирующих органов, и этот штаб эффективен.
"Мы открыто обсуждаем проблемы, иногда спорим, но, самое главное, всегда приходим к общему мнению в интересах роста инвестиционной привлекательности Камчатки", - отметил Илюхин.
Вид на Петропавловск-Камчатский и Кореякский вулкан
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