Илюхин: Камчатка ищет пути повышения инвестпривлекательности региона

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 фев - РИА Новости. Власти Камчатского края стремятся изыскивать новые инструменты в целях повышения инвестиционной привлекательности региона, сообщил губернатор края . Власти Камчатского края стремятся изыскивать новые инструменты в целях повышения инвестиционной привлекательности региона, сообщил губернатор края Владимир Илюхин , комментируя итоги опубликованного Национальным рейтинговым агентством рейтинга инвестпривлекательности регионов за 2019 год.

Согласно исследованию, Камчатка улучшила свои показатели и вошла в группу регионов со средним уровнем (IC4 - первый уровень) инвестиционной привлекательности.

"Мы получаем положительную оценку по целому ряду направлений. Работа по ним ведется посредством как уже отработанных за последние годы, так и новых инструментов: коммуникаций с бизнесом, актуализации нормативной базы, улучшению регуляторной среды, созданию цифровых и дискуссионных площадок", - сказал Илюхин, слова которого процитировал представитель пресс-службы краевого правительства.

Глав региона напомнил, что на Камчатке уже в течение пяти лет действует организационный штаб по улучшению инвестиционного климата, в который входят представители власти, бизнеса, контролирующих органов, и этот штаб эффективен.