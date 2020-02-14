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В Китае 1716 медиков заразились коронавирусом
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РИА Новости

В Китае 1716 медиков заразились коронавирусом

10:26 14.02.2020
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© REUTERS / China DailyВыставочный центр в городе Ухань, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами
Выставочный центр в городе Ухань, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами
© REUTERS / China Daily
Выставочный центр в городе Ухань, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами. Архивное фото
ПЕКИН, 14 фев – РИА Новости. Новым типом коронавируса в Китае заразились уже 1716 медицинских сотрудников, болезнь унесла жизни шести из них, сообщил на пресс-конференции в пятницу заместитель главы государственного комитета по здравоохранению КНР Цзэн Исинь.
"По состоянию на 11 февраля, по всей стране 1716 медицинских сотрудников заразились пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, это составляет 3,8% от общего числа зараженных, к несчастью, шестеро из них скончались, это 0,4% от всех летальных исходов", - сообщил Цзэн Исинь.
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Во всем мире теперь известно имя китайского доктора Ли Вэньляня, который одним из первых в декабре сообщил о вспышке пневмонии, но власти не восприняли его слова всерьез. Доктор тоже заразился коронавирусом и скончался в возрасте 35 лет.
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Его и еще семь врачей, поделившихся в соцсетях сообщениями о набирающей обороты вспышке, вызвали в полицию города Ухань и вынесли предупреждение. Им сказали впредь не делать "ложных заявлений онлайн", которые могут серьезно подорвать общественный порядок. Теперь по факту его смерти проводится расследование, для которого в Ухань направлена специальная следственная группа Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Число зараженных в Китае уже превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380, за пределами Китая заразились 505 человек.
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Распространение нового коронавирусаКитайВ мире
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