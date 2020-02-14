В КНР сформирована 21 новая медбригада для лечения тяжелобольных

В среду 3170 медицинских работников были направлены комитетом на оказание медпомощи пациентам в 10 палатах и одном отделении интенсивной терапии опухолевого центра больницы "Сехэ" при мединституте "Тунцзи" Хуачжунского научно-технического университета, а также в девяти палатах и одном отделении интенсивной терапии Уханьской первой больницы.