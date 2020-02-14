В КНР сформирована 21 новая медбригада для лечения тяжелобольных

МОСКВА, 14 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Сформирована 21 медицинская бригада для оказания медпомощи тяжелобольным пациентам с пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа (COVID-19), в городе Ухань, эпицентре вспышки вируса, сообщил в четверг Государственный комитет по делам здравоохранения.
В среду 3170 медицинских работников были направлены комитетом на оказание медпомощи пациентам в 10 палатах и одном отделении интенсивной терапии опухолевого центра больницы "Сехэ" при мединституте "Тунцзи" Хуачжунского научно-технического университета, а также в девяти палатах и одном отделении интенсивной терапии Уханьской первой больницы.
Бригады состоят из специалистов провинций Сычуань, Чжэцзян, Цзянсу, а также города Тяньцзинь.