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Россия-Китай: Главное
2020-02-14T10:36+0300
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В КНР сформирована 21 новая медбригада для лечения тяжелобольных
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РИА Новости

В КНР сформирована 21 новая медбригада для лечения тяжелобольных

10:36 14.02.2020
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© AP Photo / Xiong Qi/Xinhua via APВрачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае
© AP Photo / Xiong Qi/Xinhua via AP
МОСКВА, 14 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Сформирована 21 медицинская бригада для оказания медпомощи тяжелобольным пациентам с пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа (COVID-19), в городе Ухань, эпицентре вспышки вируса, сообщил в четверг Государственный комитет по делам здравоохранения.
В среду 3170 медицинских работников были направлены комитетом на оказание медпомощи пациентам в 10 палатах и одном отделении интенсивной терапии опухолевого центра больницы "Сехэ" при мединституте "Тунцзи" Хуачжунского научно-технического университета, а также в девяти палатах и одном отделении интенсивной терапии Уханьской первой больницы.
Бригады состоят из специалистов провинций Сычуань, Чжэцзян, Цзянсу, а также города Тяньцзинь.
Уханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года
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