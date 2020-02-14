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Австрийский эксперт: попытка переписать историю приведет в тупик
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РИА Новости

Австрийский эксперт: попытка переписать историю приведет в тупик

10:22 14.02.2020
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© РИА Новости / РИА НовостиСоветский боец Егор Усачев делает памятную надпись на стене Рейхстага.
Советский боец Егор Усачев делает памятную надпись на стене Рейхстага.
© РИА Новости / РИА Новости
Советский боец Егор Усачев делает памятную надпись на стене Рейхстага.. Архивное фото
ЯЛТА, 14 фев - РИА Новости. Вынести урок можно как из истории победителей, так и проигравших, любые попытки переписать ее приведут в тупик, считает магистр гуманитарных наук, политолог из Австрии Ульрике Рейснер.
"Историю нельзя переписать заново. Тот, кто хочет переписать ее ради политической выгоды, окажется в тупике. Но все мы, победители и проигравшие, можем вынести урок - из собственной истории и из истории других. Диалог между сторонами поможет нам чтить нашу историю, именно поэтому его ни в коем случае нельзя прервать", - сказала РИА Новости Рейснер, комментируя современные попытки пересмотра итогов Второй мировой войны.
Владимир Путин: Мы заткнем рот тем, кто пытается переиначить историю
18 января, 16:42
Путин пообещал заткнуть "поганый рот" тем, кто переписывает историю
Власти России не раз обращали внимание на то, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Так, Нижняя палата польского парламента ранее приняла резолюцию о том, что СССР наравне с Германией виноват в начале войны. В ходе послания к Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что Россия обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
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Вторая мировая война (1939-1945)АвстрияРоссияВ мире
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