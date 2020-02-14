Австрийский эксперт: попытка переписать историю приведет в тупик

Власти России не раз обращали внимание на то, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Так, Нижняя палата польского парламента ранее приняла резолюцию о том, что СССР наравне с Германией виноват в начале войны. В ходе послания к Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что Россия обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.