Гражданин Франции заразился коронавирусом на лайнере Diamond Princess

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Гражданин Франции заразился коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится у причала в японском порту Иокогама, сообщает радиостанция RTL.
Судно Diamond Princess вышло из Иокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили корабль на карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел.
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По данным радио, 80-летний Мишель Виттори находился на судне со своей женой. В пятницу она сообщила, что после проведения диагностики у мужчины подтвердился коронавирус.
"Мы узнали результаты сегодня утром, моего мужа отправили в больницу, адрес которой я не знаю", - сообщила Линда Виттори.
По ее словам, врачи сообщили, что проведут дополнительную диагностику, чтобы быть уверенными в диагнозе.
"Печально, что, несмотря на все меры предосторожности, которые мы принимали в течение 11 дней, будучи запертыми в нашей кабине, вирус дошел до нас", - добавила женщина.
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На круизном судне Diamond Princess находятся 3711 человек, среди них 24 гражданина России. Всего к настоящему времени было известно о 218 случаях заражения коронавирусом на борту судна. Сообщения о заражении россиян пока не поступали.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Число зараженных в Китае уже превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380, за пределами Китая заразились 505 человек. Всемирная организация здравоохранения дала новому виду коронавируса из Китая официальное название - COVID-2019.
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