Гражданин Франции заразился коронавирусом на лайнере Diamond Princess

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Гражданин Франции заразился коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится у причала в японском порту Иокогама, сообщает Гражданин Франции заразился коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится у причала в японском порту Иокогама, сообщает радиостанция RTL

Судно Diamond Princess вышло из Иокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили корабль на карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел.

По данным радио, 80-летний Мишель Виттори находился на судне со своей женой. В пятницу она сообщила, что после проведения диагностики у мужчины подтвердился коронавирус.

"Мы узнали результаты сегодня утром, моего мужа отправили в больницу, адрес которой я не знаю", - сообщила Линда Виттори.

По ее словам, врачи сообщили, что проведут дополнительную диагностику, чтобы быть уверенными в диагнозе.

"Печально, что, несмотря на все меры предосторожности, которые мы принимали в течение 11 дней, будучи запертыми в нашей кабине, вирус дошел до нас", - добавила женщина.

На круизном судне Diamond Princess находятся 3711 человек, среди них 24 гражданина России. Всего к настоящему времени было известно о 218 случаях заражения коронавирусом на борту судна. Сообщения о заражении россиян пока не поступали.