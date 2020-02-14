Заместителей главы МИД Моргулова и Рябкова наградили орденами Невского

"За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить Моргулова Игоря Владимировича - заместителя иностранных дел РФ... Рябкова Сергея Алексеевича - заместителя иностранных дел РФ", - говорится в тексте указа.