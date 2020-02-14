Заместителей главы МИД Моргулова и Рябкова наградили орденами Невского

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденами Александра Невского заместителей министра иностранных дел РФ Игоря Моргулова и Сергея Рябкова, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить Моргулова Игоря Владимировича - заместителя иностранных дел РФ... Рябкова Сергея Алексеевича - заместителя иностранных дел РФ", - говорится в тексте указа.