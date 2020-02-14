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Заместителей главы МИД Моргулова и Рябкова наградили орденами Невского
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РИА Новости

Заместителей главы МИД Моргулова и Рябкова наградили орденами Невского

10:12 14.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденами Александра Невского заместителей министра иностранных дел РФ Игоря Моргулова и Сергея Рябкова, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить Моргулова Игоря Владимировича - заместителя иностранных дел РФ... Рябкова Сергея Алексеевича - заместителя иностранных дел РФ", - говорится в тексте указа.
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Александр НевскийИгорь МоргуловСергей РябковВладимир ПутинМоскваРоссияПолитика
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