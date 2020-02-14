Один из пострадавших при ЧП на уральском заводе умер в больнице

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Скончался один из пострадавших при замыкании проводки на заводе "Русский хром" в Первоуральске Скончался один из пострадавших при замыкании проводки на заводе "Русский хром" в Первоуральске Свердловской области , сообщили РИА Новости в пресс-службе городской больницы.

Утром в четверг в цехе пароснабжения при переключении электрооборудования с основной схемы на резервную произошло короткое замыкание. Трое рабочих – две женщины и один мужчина – были доставлены в больницу с термическими ожогами порядка 80% тела. СК возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда.

"В 6.00 (4.00 мск) сегодня мужчина скончался. Вторая пострадавшая находится в крайне тяжелом состоянии, подключена к аппарату искусственной вентиляции", – сказала собеседница агентства.

Еще одна пострадавшая была госпитализирована в ожоговый центр в уральской столице, ее состояние оценивается как крайне тяжелое, уточнили РИА Новости в пресс-службе больницы №40 в Екатеринбурге.