МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Гендиректор "Вымпелкома" Василь Лацанич уйдет в отставку в конце июня 2020 года, сообщила компания VEON, владеющая ПАО "Вымпелком".
Топ-менеджер поблагодарил "Билайн" за возможность воплощать в жизнь ключевые проекты, связанные с рекордным развитием сети, розницы, цифровых каналов и продуктов.
"Сейчас "Билайн" разрабатывает новую долгосрочную стратегию развития. Правильно, чтобы этот процесс находился в ведении тех, кто в будущем будет отвечать за ее выполнение", - прокомментировал он свою отставку.
Лацанич занимал пост с января 2018 года. Его преемника объявят позднее.
Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источники писал, что новым главой "Вымпелкома" может стать экс-глава турецкого оператора связи Turkcell Каан Терзиоглу.
"Вымпелком" - один из крупнейших в России сотовых операторов. Компания принадлежит холдингу VEON Ltd. (прежнее название Vimpelcom Ltd.), крупнейшим акционером которого является LetterOne Михаила Фридмана (47,9%).