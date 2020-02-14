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Гендиректор "Вымпелкома" Василь Лацанич уйдет в отставку
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РИА Новости

Гендиректор "Вымпелкома" Василь Лацанич уйдет в отставку

10:00 14.02.2020 (обновлено: 10:58 14.02.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГенеральный директор ПАО "Вымпелком" Василь Лацанич
Генеральный директор ПАО Вымпелком Василь Лацанич
© РИА Новости / Илья Питалев
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Генеральный директор ПАО "Вымпелком" Василь Лацанич. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Гендиректор "Вымпелкома" Василь Лацанич уйдет в отставку в конце июня 2020 года, сообщила компания VEON, владеющая ПАО "Вымпелком".
Топ-менеджер поблагодарил "Билайн" за возможность воплощать в жизнь ключевые проекты, связанные с рекордным развитием сети, розницы, цифровых каналов и продуктов.

"Сейчас "Билайн" разрабатывает новую долгосрочную стратегию развития. Правильно, чтобы этот процесс находился в ведении тех, кто в будущем будет отвечать за ее выполнение", - прокомментировал он свою отставку.

Лацанич занимал пост с января 2018 года. Его преемника объявят позднее.
Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источники писал, что новым главой "Вымпелкома" может стать экс-глава турецкого оператора связи Turkcell Каан Терзиоглу.
"Вымпелком" - один из крупнейших в России сотовых операторов. Компания принадлежит холдингу VEON Ltd. (прежнее название Vimpelcom Ltd.), крупнейшим акционером которого является LetterOne Михаила Фридмана (47,9%).
Генеральный директор Huawei Technologies Co., Ltd. Го Пин и генеральный директор ПАО ВымпелКом Василь Лацанич на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
24 мая 2018, 12:41Петербургский международный экономический форум
"Вымпелком" и Huawei будут развивать 5G в России
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Василь ЛацаничВымпелКомЭкономика
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