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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-14T11:49+0300
https://ria.ru/20200214/1564694610.html
Турция усилила меры безопасности российского посольства из-за угроз
https://cdn21.img.ria.ru/images/151839/74/1518397486_39:44:824:486_1036x0_80_0_0_88d054c167ad4521ba3ec6507d2c979d.jpg
РИА Новости

Турция усилила меры безопасности российского посольства из-за угроз

09:59 14.02.2020 (обновлено: 11:49 14.02.2020)
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© Фото предоставлено посольством РФ в ТурцииПосол РФ в Анкаре Алексей Ерхов
Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов
© Фото предоставлено посольством РФ в Турции
Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов. Архивное фото
АНКАРА, 14 фев - РИА Новости. Турецкие власти предприняли дополнительные меры по охране посольства РФ в Анкаре в связи с угрозами в адрес российского посла Алексея Ерхова, заявила РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Ирина Касимова.
Как заявил ранее Ерхов в интервью Sputnik Турция, обострение ситуации в сирийском Идлибе вызвало антироссийскую истерию в турецких социальных сетях, он сообщил также и об угрозах в свой адрес.
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"Ситуация в последнее время на самом деле обострилась, и в связи с этим по нашей просьбе турецкими властями предприняты дополнительные меры безопасности", - сказала Касимова.
Как отметила пресс-атташе, угрожающие послу в соцсетях лишь выплескивают свой гнев и за словами вряд ли последуют какие-либо действия. "Но, нам тем не менее, приходится с этим считаться", - сказала она.
В понедельник минобороны Турции сообщило о том, что пять турецких военных погибли и пять получили ранения в результате артобстрела наблюдательного пункта в Идлибе со стороны сирийской армии. В ответ, как сообщило турецкое военное ведомство, ВС Турции обстреляли 115 целей армии CАР нейтрализовали 101 сирийского военного.
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Третьего февраля в результате артиллерийского обстрела со стороны сирийской армии в Идлибе погибли восемь турецких военных и гражданских лиц. Как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, жертвами ответных действий Турции стали 76 сирийских солдат.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра*". В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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97452058
Обсудить 9
Война в СирииАлексей ЕрховМинобороны ТурцииИдлиб (мухафаза)ТурцияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Эх Россия,Россия.Видно свою историю или плохо знают или подзабыли в стране,в политике друзей и партнеров нет.А дальше свои мысли оставлю себе,делайте выводы господа.
14 февраля, 11:15
Alex Baz61
2301002
Будем мямлить, будут усугубляться противоречия! Начинают заигрывать с боевиками запрещённых организаций - отзываем посла для консультаций и останавливаем поток туристов. Это в целях временной меры безопасности! Дальше будем смотреть реакцию!
14 февраля, 11:18
aalexpan6608
1720101
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