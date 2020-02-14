КС не принял жалобу на ПДД, обязывающие уступать дорогу пешеходам

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Конституционный суд (КС) РФ отказал россиянину Дмитрию Анцупову в принятии его жалобы на положение правил дорожного движения, обязывающее водителей уступать дорогу пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах, следует из материалов суда.

Как отмечается в отказном определении КС на официальном сайте суда, заявитель усомнился в конституционности пункта 14.1 ПДД, согласно которому водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для перехода.

Причиной обращения в КС стал административный штраф за нарушение этих требований, который Анцупову не удалось оспорить в судах общей юрисдикции. По мнению заявителя, оспариваемое положение не позволяет однозначно определить условия, при которых водитель транспортного средства обязан уступить дорогу пешеходу, тем самым допуская произвольное привлечение водителя к административной ответственности, а потому противоречит Конституции, уточняется в материалах КС.

Констатировав, что ПДД направлены на охрану жизни и здоровья граждан, Конституционный суд указал, что оспариваемый пункт "не предполагает произвольного применения".

"Будучи направленным на обеспечение безопасности жизни и здоровья пешеходов, как наиболее уязвимых участников дорожного движения, оспариваемое положение не может расцениваться как нарушающее конституционные права заявителя в указанном в жалобе аспекте", - заключил КС, отказав заявителю в принятии жалобы к рассмотрению.