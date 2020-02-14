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https://ria.ru/20200214/1564694574.html
КС не принял жалобу на ПДД, обязывающие уступать дорогу пешеходам
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РИА Новости

КС не принял жалобу на ПДД, обязывающие уступать дорогу пешеходам

09:57 14.02.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновПрохожие на пешеходном переходе
Прохожие на пешеходном переходе
© РИА Новости / Максим Блинов
Прохожие на пешеходном переходе. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Конституционный суд (КС) РФ отказал россиянину Дмитрию Анцупову в принятии его жалобы на положение правил дорожного движения, обязывающее водителей уступать дорогу пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах, следует из материалов суда.
Как отмечается в отказном определении КС на официальном сайте суда, заявитель усомнился в конституционности пункта 14.1 ПДД, согласно которому водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для перехода.
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Причиной обращения в КС стал административный штраф за нарушение этих требований, который Анцупову не удалось оспорить в судах общей юрисдикции. По мнению заявителя, оспариваемое положение не позволяет однозначно определить условия, при которых водитель транспортного средства обязан уступить дорогу пешеходу, тем самым допуская произвольное привлечение водителя к административной ответственности, а потому противоречит Конституции, уточняется в материалах КС.
Констатировав, что ПДД направлены на охрану жизни и здоровья граждан, Конституционный суд указал, что оспариваемый пункт "не предполагает произвольного применения".
"Будучи направленным на обеспечение безопасности жизни и здоровья пешеходов, как наиболее уязвимых участников дорожного движения, оспариваемое положение не может расцениваться как нарушающее конституционные права заявителя в указанном в жалобе аспекте", - заключил КС, отказав заявителю в принятии жалобы к рассмотрению.
"Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Анцупова Дмитрия Николаевича, поскольку она не отвечает требованиям федерального конституционного закона "О Конституционном суде Российской Федерации", в соответствии с которыми жалоба… признается допустимой", - говорится в определении КС РФ.
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