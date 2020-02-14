Опека в Москве готова изъять из семьи подростков после жалоб на побои

"Эти дети находятся в больнице, где они пройдут полное обследование. Идёт расследование о жестоком обращении с детьми. После всех выяснений обстоятельств органы соцзащиты будут готовы их взять под свою опеку, так как они написали заявление", - сообщила Ярославская.