Опека в Москве готова изъять из семьи подростков после жалоб на побои

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Органы опеки Москвы готовы забрать из семьи подростков, попросивших это сделать из-за побоев, однако прежде им предстоит пройти обследование в больнице, сообщила РИА Новости детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская.
"Эти дети находятся в больнице, где они пройдут полное обследование. Идёт расследование о жестоком обращении с детьми. После всех выяснений обстоятельств органы соцзащиты будут готовы их взять под свою опеку, так как они написали заявление", - сообщила Ярославская.
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Как сообщила ранее журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова, следователи в Москве проверяют информацию СМИ о подростках, которые попросили врачей забрать их из семьи из-за избиений. В пресс-службе ГУМВД по Москве уточнили, что несовершеннолетние, брат и сестра, госпитализированы в медицинское учреждение. Отмечается, что противоправные действия совершались со стороны родителей подростков.