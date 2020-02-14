Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-14T09:55+0300
https://ria.ru/20200214/1564691997.html
В России зарегистрировали тест-систему для выявления коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564157932_0:31:2598:1492_1036x0_80_0_0_a300238fed498a70fc1ad1fe4249205b.jpg
РИА Новости

В России зарегистрировали тест-систему для выявления коронавируса

09:46 14.02.2020 (обновлено: 09:55 14.02.2020)
8263
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПакет с набором реагентов для выявления РНК коронавируса 2019-nCoV
Пакет с набором реагентов для выявления РНК коронавируса 2019-nCoV
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Пакет с набором реагентов для выявления РНК коронавируса 2019-nCoV
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Тест-системы для выявления новой коронавирусной инфекции, которую разработал центр "Вектор", зарегистрировали, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"Получено регистрационное удостоверение № РЗН 2020/9677 на тест-систему для выявления РНК коронавируса 2019-nCoV методом ПЦР, разработанную ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора",- говорится в сообщении.
Сопровождающие граждан КНР возле центра наблюдения на базе санатория Бодрость в Свердловской области
13 февраля, 11:01
Роспотребнадзор разработал рекомендации по профилактике коронавируса
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Число зараженных в Китае уже превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380, за пределами Китая заразились 505 человек. Всемирная организация здравоохранения дала новому виду коронавируса из Китая официальное название - COVID-2019.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
1765011
Обсудить 0
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Распространение нового коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияОбщество
Рекомендуем
Медицинский работник в защитном костюме везет пациента с коронавирусом в больнице в городе Ухань, провинция Хубэй
В Китае нашли эффективный способ лечения коронавируса
Измерение артериального давления
Немецкий кардиолог рассказал, как снизить давление без таблеток
Молодая пара в кровати
Ученые рассказали о связи секса с развитием рака
Молодожены
Россияне стали чаще регистрировать браки и реже разводиться
Деткое онкологическое отделение
Минздрав хочет снять ограничения с западных лекарств для онкобольных
Рабочие проводят дезинфекцию офиса в Шанхае
В ВОЗ не исключили заражение коронавирусом двух третей жителей Земли
Выставочный центр в городе Ухань, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами
В Китае 1716 медиков заразились коронавирусом
Военнослужащие почетного караула на военном параде на Красной площади
Ветераны Второй мировой войны из США приедут в Россию на День Победы
На заводе РСК МиГ стартовала агрегатная сборка первого самолета Ил-114-300 по серийным технологиям
В России начали сборку первого серийного Ил-114-300
Министерство иностранных дел Великобритании в Лондоне
В МИД Британии прокомментировали слова Путина о "маме и папе"
Космодром Байконур
Ступень советской ракеты-носителя "Циклон-3" разрушилась в космосе
Исполнительный директор Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн. 2010 год
Американский банкир предложил России способ уничтожить США
Стоп-кадр видео задержания главы администрации Листвянского муниципального образования Александра Шамсудинова
Разрешившего строительство на берегу Байкала главу Листвянки задержали
Прохожие на пешеходном переходе
КС не принял жалобу на ПДД, обязывающие уступать дорогу пешеходам
Телеведущий Павел Воля и заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева
Ляйсан Утяшева назвала главный недостаток жизни в США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:01Исследование показало, что изменила Система быстрых платежей
05:54На Гаити возросло количество детей, погибших во время пожара
05:50В Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании
05:38Ozon: "Оскар" подстегнул продажи книги "Маленькие женщины" в 72 раза
05:33Исследование: россияне сократили перекредитование ипотеки на треть
05:21Суд в Хабаровске арестовал мужчину, бросившего детей в Шереметьево
05:19В Хубэй прибыли более 25 тысяч медиков со всего Китая
05:15В посольстве России прокомментировали дело о геноциде в Ейске
05:07Западная часть Алеппо остается зоной риска из-за обстрелов боевиков
05:04В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет
05:02В Петербурге горит производственное здание на площади 300 "квадратов"
05:01Оставивший детей в Шереметьево отец прокомментировал момент задержания
04:49Куба намерена погасить более 30 миллионов евро долга, сообщает СМИ
04:43В Банке Финляндии рассказали, как будут отучать граждан брать кредиты
04:35ВОЗ обсудила с Facebook, Amazon и Google дезинформацию о коронавирусе
04:30Жителям Уханя из-за коронавируса запретили покидать микрорайоны
04:26Светлана Лобода объявила даты музыкального тура по Германии
04:19США повышают пошлины на воздушные суда из Евросоюза с 10% до 15%
04:13В "Совкомфлоте" оценили рост оплаты за проход Панамского канала
04:10В РАН объявили о завершении зимы в Москве
Лента новостейМолния