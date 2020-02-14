В России зарегистрировали тест-систему для выявления коронавируса

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Число зараженных в Китае уже превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380, за пределами Китая заразились 505 человек. Всемирная организация здравоохранения дала новому виду коронавируса из Китая официальное название - COVID-2019.