В России зарегистрировали тест-систему для выявления коронавируса

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Тест-системы для выявления новой коронавирусной инфекции, которую разработал центр "Вектор", зарегистрировали, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"Получено регистрационное удостоверение № РЗН 2020/9677 на тест-систему для выявления РНК коронавируса 2019-nCoV методом ПЦР, разработанную ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора",- говорится в сообщении.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Число зараженных в Китае уже превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380, за пределами Китая заразились 505 человек. Всемирная организация здравоохранения дала новому виду коронавируса из Китая официальное название - COVID-2019.
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