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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-14T10:24+0300
https://ria.ru/20200214/1564690762.html
Турция заявила о нейтрализации 63 сирийских военных в Идлибе
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564694642_0:205:3072:1933_1036x0_80_0_0_f72a7abef7b2f1b8da23a613ea8c330d.jpg
РИА Новости

Турция заявила о нейтрализации 63 сирийских военных в Идлибе

09:45 14.02.2020 (обновлено: 10:24 14.02.2020)
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© AP Photo / Ghaith AlsayedТурецкий военный конвой в окрестностях Идлиба, Сирия
Турецкий военный конвой в окрестностях Идлиба, Сирия
© AP Photo / Ghaith Alsayed
АНКАРА, 14 фев — РИА Новости. Турецкое Минобороны заявило о нейтрализации в Идлибе 63 сирийских солдат.
В понедельник Анкара сообщила о гибели пяти своих военных в провинции, еще пять пострадали. В ответ турецкая армия обстреляла 115 целей армии Cирии и нейтрализовала 101 сирийца.
Ранее — 3 февраля — погибли восемь турецких военных и гражданских. Ответным ударом, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, уничтожили 76 сирийцев.
Турецкий лидер призвал Владимира Путина повлиять на их сирийского коллегу Башара Асада, убедить его прекратить наступление и отойти от турецких наблюдательных пунктов.
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Ситуация на северо-западе Сирии

Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (сейчас — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии.
Три из них в 2018-м перешли под контроль Дамаска. Четвертая, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.
В сентябре 2018 года Россия и Турция в Сочи подписали соглашение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находится более десятка разных группировок, всего около 30 тысяч боевиков.
Двадцать шестого января 2020 года сирийская армия начала наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан.
На фоне эскалации Анкара и некоторые ее партнеры обвиняют Дамаск и Москву в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. В России и Сирии не раз заявляли, что причина нестабильности в регионе — действия террористов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Посол России в Турции Алексей Ерхов
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Война в СирииТурцияСирияВ мире
Популярные комментарии
Что-то не слышно о нейтрализации турками террористов! На кого работаешь, Реджеп?
14 февраля, 09:51
Von Stirliz
6350102
Враньё турецкое! Каждый день сотнями "нейтрализуют", уже сирийской армии бы не осталось...
14 февраля, 10:14
Max Giz
3330003
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