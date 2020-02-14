Турция заявила о нейтрализации 63 сирийских военных в Идлибе

АНКАРА, 14 фев — РИА Новости. Турецкое Минобороны заявило о нейтрализации в Турецкое Минобороны заявило о нейтрализации в Идлибе 63 сирийских солдат.

В понедельник Анкара сообщила о гибели пяти своих военных в провинции, еще пять пострадали. В ответ турецкая армия обстреляла 115 целей армии Cирии и нейтрализовала 101 сирийца.

Ранее — 3 февраля — погибли восемь турецких военных и гражданских. Ответным ударом, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, уничтожили 76 сирийцев.

Турецкий лидер призвал Владимира Путина повлиять на их сирийского коллегу Башара Асада, убедить его прекратить наступление и отойти от турецких наблюдательных пунктов.

Ситуация на северо-западе Сирии

Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (сейчас — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии.

Три из них в 2018-м перешли под контроль Дамаска. Четвертая, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.

В сентябре 2018 года Россия и Турция в Сочи подписали соглашение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находится более десятка разных группировок, всего около 30 тысяч боевиков.

Двадцать шестого января 2020 года сирийская армия начала наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан.

На фоне эскалации Анкара и некоторые ее партнеры обвиняют Дамаск и Москву в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. В России и Сирии не раз заявляли, что причина нестабильности в регионе — действия террористов.