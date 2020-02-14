Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-14T11:59+0300
https://ria.ru/20200214/1564689882.html
Исчезнувшую месяц назад женщину в Северной Осетии нашли в земле у дома
https://cdn23.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1036x0_80_0_0_0b84bf1b1035cbc6b3853ff25da5ba18.jpg
РИА Новости

Исчезнувшую месяц назад женщину в Северной Осетии нашли в земле у дома

09:43 14.02.2020 (обновлено: 11:59 14.02.2020)
1428
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
ПЯТИГОРСК, 14 фев - РИА Новости. Исчезнувшую в начале января женщину в Северной Осетии нашли похороненной около дома, где она жила, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК по региону.
"Женщина 4 января 2020 года ушла из дома, расположенного в селении Кобань Пригородного района, и пропала, 13 февраля 2020 года в ходе осмотра территории домовладения, где она проживала вместе с местным жителем, было обнаружено захороненное тело женщины", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство".
"В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и задержания лиц причастных к его совершению. Расследование уголовного дела продолжается", - отмечено в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ
12 февраля, 10:46
На Кубани мужчина зарубил супругов топором за отказ купить у него мясо
01514315
Обсудить 0
Республика Северная Осетия - АланияСледственный комитет России (СК РФ)ПятигорскРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Посол в Гааге рассказал о позиции России по платежам в ОЗХО
Здание ейского детского дома, воспитанников которого казнили эсэсовцы 9 октября 1942 года
СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
Врач в одном из больничных отделений
Один из пострадавших при ЧП на уральском заводе умер в больнице
Наказание ремнем
Опека в Москве готова изъять из семьи подростков после жалоб на побои
Актриса Зоя Бербер
Телефонные мошенники обокрали звезду сериала "Реальные пацаны"
Стоп-кадр видео задержания главы администрации Листвянского муниципального образования Александра Шамсудинова
Разрешившего строительство на берегу Байкала главу Листвянки задержали
Последствия возгорания в салоне школьного автобуса в Тюменской области. 14 февраля 2020
В Тюменской области на трассе загорелся школьный автобус
Генеральный директор ПАО Вымпелком Василь Лацанич
Гендиректор "Вымпелкома" Василь Лацанич уйдет в отставку
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Томская пенсионерка рассказала, что Бастрыкин лично возместил ей штраф
Измерение артериального давления
Немецкий кардиолог рассказал, как снизить давление без таблеток
Президент России Владимир Путин
Путин поручил правительству увековечить память ученого Семенова
Ялта
Крымские татары оценили идею наказывать на Украине за переезд в Крым
Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Разработчик рассказал об особенностях внутрифюзеляжных ракет для Су-57
На заводе РСК МиГ стартовала агрегатная сборка первого самолета Ил-114-300 по серийным технологиям
В России начали сборку первого серийного Ил-114-300
Прохожие на пешеходном переходе
КС не принял жалобу на ПДД, обязывающие уступать дорогу пешеходам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:01Исследование показало, что изменила Система быстрых платежей
05:54На Гаити возросло количество детей, погибших во время пожара
05:50В Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании
05:38Ozon: "Оскар" подстегнул продажи книги "Маленькие женщины" в 72 раза
05:33Исследование: россияне сократили перекредитование ипотеки на треть
05:21Суд в Хабаровске арестовал мужчину, бросившего детей в Шереметьево
05:19В Хубэй прибыли более 25 тысяч медиков со всего Китая
05:15В посольстве России прокомментировали дело о геноциде в Ейске
05:07Западная часть Алеппо остается зоной риска из-за обстрелов боевиков
05:04В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет
05:02В Петербурге горит производственное здание на площади 300 "квадратов"
05:01Оставивший детей в Шереметьево отец прокомментировал момент задержания
04:49Куба намерена погасить более 30 миллионов евро долга, сообщает СМИ
04:43В Банке Финляндии рассказали, как будут отучать граждан брать кредиты
04:35ВОЗ обсудила с Facebook, Amazon и Google дезинформацию о коронавирусе
04:30Жителям Уханя из-за коронавируса запретили покидать микрорайоны
04:26Светлана Лобода объявила даты музыкального тура по Германии
04:19США повышают пошлины на воздушные суда из Евросоюза с 10% до 15%
04:13В "Совкомфлоте" оценили рост оплаты за проход Панамского канала
04:10В РАН объявили о завершении зимы в Москве
Лента новостейМолния