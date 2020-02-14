Исчезнувшую месяц назад женщину в Северной Осетии нашли в земле у дома

ПЯТИГОРСК, 14 фев - РИА Новости. Исчезнувшую в начале января женщину в Северной Осетии нашли похороненной около дома, где она жила, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК по региону.
"Женщина 4 января 2020 года ушла из дома, расположенного в селении Кобань Пригородного района, и пропала, 13 февраля 2020 года в ходе осмотра территории домовладения, где она проживала вместе с местным жителем, было обнаружено захороненное тело женщины", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство".
"В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и задержания лиц причастных к его совершению. Расследование уголовного дела продолжается", - отмечено в сообщении.