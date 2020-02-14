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СМИ: Китай задерживает поставки деталей к планшетам для переписи в РФ
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РИА Новости

СМИ: Китай задерживает поставки деталей к планшетам для переписи в РФ

09:39 14.02.2020
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© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкПерепись населения
Перепись населения
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Перепись населения. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Поставщики планшетов для всероссийской переписи населения пока не могут получить нужный объем комплектующих для сборки устройств из-за карантина на фабриках в китайской провинции Хубэй, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Как отмечает издание, поставленной первой партии может не хватить для производства более 360 тысяч планшетов, которые должны начать поступать в региональные органы Росстата уже весной.
"Из-за продленного на предприятиях провинции Хубэй карантина подрядчики "Ростелекома" по проекту "Байтэрг" и "Аквариус" не могут получить комплектующие для планшетов", - утверждает собеседник газеты.
"Ростелеком" был выбран единственным исполнителем по поставке Росстату планшетов с отечественной мобильной операционной системой для переписи населения. Поставщиками стали "Байтэрг" и "Аквариус". В "Ростелекоме" отказались комментировать информацию о задержке поставок, уточнив, что подписание документов с подрядчиками "готовится".
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Индустрия производства радиоэлектронной продукции существенно зависит от ситуации с поставками комплектующих из Китая, это касается и российских, и международных производителей, рассказали в пресс-службе "Аквариуса". В "Байтэрге" не ответили на запрос издания. В Минпромторге подчеркнули, что "рисков переноса переписи из-за поставок оборудования нет", первая партия комплектующих "уже поступила в РФ, устройства будут произведены и поставлены в сроки, утвержденные Росстатом".
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Позже ВОЗ присвоила новому коронавирусу, который является возбудителем заболевания, официальное название COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380, за пределами Китая заразились 505 человек.
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