СМИ: Китай задерживает поставки деталей к планшетам для переписи в РФ

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Поставщики планшетов для всероссийской переписи населения пока не могут получить нужный объем комплектующих для сборки устройств из-за карантина на фабриках в Поставщики планшетов для всероссийской переписи населения пока не могут получить нужный объем комплектующих для сборки устройств из-за карантина на фабриках в китайской провинции Хубэй, пишет газета " Коммерсант " со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, поставленной первой партии может не хватить для производства более 360 тысяч планшетов, которые должны начать поступать в региональные органы Росстата уже весной.

"Из-за продленного на предприятиях провинции Хубэй карантина подрядчики "Ростелекома" по проекту "Байтэрг" и "Аквариус" не могут получить комплектующие для планшетов", - утверждает собеседник газеты.

"Ростелеком" был выбран единственным исполнителем по поставке Росстату планшетов с отечественной мобильной операционной системой для переписи населения. Поставщиками стали "Байтэрг" и "Аквариус". В "Ростелекоме" отказались комментировать информацию о задержке поставок, уточнив, что подписание документов с подрядчиками "готовится".

Индустрия производства радиоэлектронной продукции существенно зависит от ситуации с поставками комплектующих из Китая, это касается и российских, и международных производителей, рассказали в пресс-службе "Аквариуса". В "Байтэрге" не ответили на запрос издания. В Минпромторге подчеркнули, что "рисков переноса переписи из-за поставок оборудования нет", первая партия комплектующих "уже поступила в РФ, устройства будут произведены и поставлены в сроки, утвержденные Росстатом".