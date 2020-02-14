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В Тюменской области на трассе загорелся школьный автобус
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РИА Новости

В Тюменской области на трассе загорелся школьный автобус

09:35 14.02.2020 (обновлено: 10:32 14.02.2020)
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© Фото : ГУ МЧС России по Тюменской областиПоследствия возгорания в салоне школьного автобуса в Тюменской области. 14 февраля 2020
Последствия возгорания в салоне школьного автобуса в Тюменской области. 14 февраля 2020
© Фото : ГУ МЧС России по Тюменской области
Последствия возгорания в салоне школьного автобуса в Тюменской области. 14 февраля 2020
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Автобус, перевозивший 18 детей, загорелся на трассе в Тюменской области, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Инцидент произошел в 08.40 (06.40 мск) на на 67 километре трассы Ялуторовск – Тобольск.
"В автобусе находилось 20 человек, из них 18 детей. При первых признаках дыма в двигателе водитель остановился, и пассажиры покинули салон. В 09.07 (07.07 мск) пожар ликвидирован до прибытия подразделений МЧС. Пострадавших нет", – сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в результате возгорания автобус был поврежден по всей площади. Дети были эвакуированы другим школьным автобусом, прибывшим из села Маранка в 09.20 (07.20 мск).
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МЧС России (Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Тюменская областьПроисшествия
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