В Тюменской области на трассе загорелся школьный автобус

"В автобусе находилось 20 человек, из них 18 детей. При первых признаках дыма в двигателе водитель остановился, и пассажиры покинули салон. В 09.07 (07.07 мск) пожар ликвидирован до прибытия подразделений МЧС. Пострадавших нет", – сказал собеседник агентства.