Россияне смогут расплачиваться во Вьетнаме картами "Мир"

МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Российские граждане смогут расплачиваться во Российские граждане смогут расплачиваться во Вьетнаме картами национальной платежной системы " Мир ", расчет будет производиться напрямую в национальных валютах двух стран, заявил в интервью РИА Новости посол России в Ханое Константин Внуков

Национальная платежная система "Мир" была создана в 2014-2015 годах после того, как международные системы Visa и Mastercard прекратили проводить операции по картам, выпущенным попавшими под санкции США российскими банками. В процессе также была решена задача обеспечения бесперебойности операций по картам международных платежных систем на территории России.

"Что очень важно, мы работаем над этим, развивается кооперация в банковской сфере. В прошлом году в октябре был подписан договор о сотрудничестве между национальными платежными системами наших двух стран. По завершении технических работ российские граждане смогут расплачиваться картой "Мир" во Вьетнаме", - сказал Внуков.

Дипломат отметил, что показательная транзакция уже была успешно проведена.

"Что важно, расчет будет производиться напрямую в национальных валютах. Таким образом, не придется тратить деньги на двойной конвертации. Это очень важно с учетом существенного роста потока наших туристов во Вьетнам и вьетнамских туристов в Россию", - добавил посол.