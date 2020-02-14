Россияне смогут расплачиваться во Вьетнаме картами "Мир"

МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Российские граждане смогут расплачиваться во Вьетнаме картами национальной платежной системы "Мир", расчет будет производиться напрямую в национальных валютах двух стран, заявил в интервью РИА Новости посол России в Ханое Константин Внуков.
Национальная платежная система "Мир" была создана в 2014-2015 годах после того, как международные системы Visa и Mastercard прекратили проводить операции по картам, выпущенным попавшими под санкции США российскими банками. В процессе также была решена задача обеспечения бесперебойности операций по картам международных платежных систем на территории России.
"Что очень важно, мы работаем над этим, развивается кооперация в банковской сфере. В прошлом году в октябре был подписан договор о сотрудничестве между национальными платежными системами наших двух стран. По завершении технических работ российские граждане смогут расплачиваться картой "Мир" во Вьетнаме", - сказал Внуков.
Дипломат отметил, что показательная транзакция уже была успешно проведена.
"Что важно, расчет будет производиться напрямую в национальных валютах. Таким образом, не придется тратить деньги на двойной конвертации. Это очень важно с учетом существенного роста потока наших туристов во Вьетнам и вьетнамских туристов в Россию", - добавил посол.
Как сообщил ранее посол Вьетнама в РФ Нго Дык Мань, примерно 650 тысяч российских туристов посетили Вьетнам в 2019 году.