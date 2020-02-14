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В Новосибирске могут создать центр обслуживания российских самолетов
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РИА Новости

В Новосибирске могут создать центр обслуживания российских самолетов

09:25 14.02.2020
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© РИА Новости / Валерий Титиевский / Перейти в фотобанкАэропорт "Толмачево"
Аэропорт Толмачево
© РИА Новости / Валерий Титиевский
Перейти в фотобанк
Аэропорт "Толмачево". Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 14 фев - РИА Новости. Минпромторг РФ обсуждает возможность создания в новосибирском международном аэропорту "Толмачево" центра обслуживания и ремонта российских самолетов Sukhoi Superjet 100 и МС-21, сообщает аэропорт в пятницу.
В пресс-службе пояснили, что 13 февраля на территории аэропорта состоялось совместное совещание замглавы Минпромторга РФ Олега Бочарова и первого зампреда правительства Новосибирской области Владимира Знаткова с участием члена коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Андрея Ельчанинова и гендиректора АО "Аэропорт Толмачево" Евгения Янкилевича.
"Совещание было посвящено вопросу создания центра послепродажного обслуживания воздушных судов российского производства на территории международного аэропорта Новосибирск (Толмачево) имени А. И. Покрышкина… Участники совещания рассмотрели предложенный аэропортом вариант размещения центра", - говорится в сообщении.
Планируется, что ангар для размещения центра будет построен в западной части территории аэропорта перед строящимся новым перроном на 21 место стоянки воздушных судов. Площадь центра составит более 6,5 тысячи квадратных метров и позволит обслуживать одновременно до восьми воздушных судов Sukhoi Superjet 100 или четырех МС-21.
По мнению гендиректора аэропорта Евгения Янкилевича, географическое положение и транспортный потенциал Новосибирской области во многом объясняют выбор места для размещения нового центра техобслуживания и ремонта воздушных судов российского производства, а технические возможности "Толмачево" позволят организовать его работу максимально быстро.
Новосибирский международный аэропорт "Толмачево" им. А. И. Покрышкина - крупнейший за Уралом транзитный авиаузел на важнейших направлениях между Европой и Азией. По итогам 2019 года аэропорт обслужил 6,747 миллиона пассажиров. Маршрутная сеть аэропорта насчитывает около 100 направлений полетов.
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Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)Олег Бочаров (политик)МС-21Владимир ЗнатковТолмачево (аэропорт)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)НовосибирскНовосибирская областьАзияЭкономика
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