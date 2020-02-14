В Новосибирске могут создать центр обслуживания российских самолетов

НОВОСИБИРСК, 14 фев - РИА Новости. Минпромторг РФ обсуждает возможность создания в новосибирском международном аэропорту "Толмачево" центра обслуживания и ремонта российских самолетов Sukhoi Superjet 100 и МС-21, сообщает аэропорт в пятницу.

В пресс-службе пояснили, что 13 февраля на территории аэропорта состоялось совместное совещание замглавы Минпромторга РФ Олега Бочарова и первого зампреда правительства Новосибирской области Владимира Знаткова с участием члена коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Андрея Ельчанинова и гендиректора АО "Аэропорт Толмачево" Евгения Янкилевича.

"Совещание было посвящено вопросу создания центра послепродажного обслуживания воздушных судов российского производства на территории международного аэропорта Новосибирск (Толмачево) имени А. И. Покрышкина… Участники совещания рассмотрели предложенный аэропортом вариант размещения центра", - говорится в сообщении.

Планируется, что ангар для размещения центра будет построен в западной части территории аэропорта перед строящимся новым перроном на 21 место стоянки воздушных судов. Площадь центра составит более 6,5 тысячи квадратных метров и позволит обслуживать одновременно до восьми воздушных судов Sukhoi Superjet 100 или четырех МС-21.

По мнению гендиректора аэропорта Евгения Янкилевича, географическое положение и транспортный потенциал Новосибирской области во многом объясняют выбор места для размещения нового центра техобслуживания и ремонта воздушных судов российского производства, а технические возможности "Толмачево" позволят организовать его работу максимально быстро.