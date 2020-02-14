В России инвалидам упростят процедуру обращения за госуслугами

"Подписанным постановлением в ряд нормативных правовых актов внесены изменения, которыми исключаются избыточные требования о предоставлении инвалидами при обращении за оказанием государственных и муниципальных услуг документов, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы... Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2020 года", - говорится в документе.

При этом установлен порядок получения необходимых для предоставления госуслуг сведений, содержащихся в таких документах, в рамках межведомственного электронного взаимодействия или непосредственно из федерального реестра инвалидов. Это позволит повысить качество и сократить сроки предоставления государственных и муниципальных услуг инвалидам.