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В России инвалидам упростят процедуру обращения за госуслугами
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РИА Новости

В России инвалидам упростят процедуру обращения за госуслугами

09:19 14.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковЗона доступа к единому порталу государственных услуг
Зона доступа к единому порталу государственных услуг
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Зона доступа к единому порталу государственных услуг. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Инвалидам при обращении за оказанием государственных и муниципальных услуг с 1 июля не нужно будет предъявлять документы медико-социальной экспертизы, сообщается на сайте кабмина РФ.
"Подписанным постановлением в ряд нормативных правовых актов внесены изменения, которыми исключаются избыточные требования о предоставлении инвалидами при обращении за оказанием государственных и муниципальных услуг документов, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы... Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2020 года", - говорится в документе.
Знак парковочного места для инвалидов
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При этом установлен порядок получения необходимых для предоставления госуслуг сведений, содержащихся в таких документах, в рамках межведомственного электронного взаимодействия или непосредственно из федерального реестра инвалидов. Это позволит повысить качество и сократить сроки предоставления государственных и муниципальных услуг инвалидам.
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РоссияОбщество
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