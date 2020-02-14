Для беспилотника "Охотник" создадут боеприпасы массой от 50 до 100 кг

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Российская корпорация Российская корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) разрабатывает несколько новых боеприпасов массой от 50 до 100 килограммов для ударных беспилотников разработки "Кронштадта" и "Сухого", сообщил журналистам генеральный директор корпорации Борис Обносов.

"В свое время нам хотели предложить тему разработки беспилотников, но мы за нее не взялись, поскольку уровень компетенции наших специалистов в данной области невелик. Что касается боеприпасов для беспилотников, то в этом направлении мы работаем активно", — сказал Обносов.

Он добавил, что разработка изделий такого типа — от 50 до 100 килограммов — весьма актуальна. "Прорабатываем несколько тем. Например, тесно работаем с компанией "Кронштадт" по их аппаратам и с ОКБ Сухого по тяжелому ударному беспилотнику", — пояснил гендиректор КТРВ.

ОКБ Сухого разработало тяжелый беспилотник "Охотник". Он выполнен по схеме "летающее крыло" с применением специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметным для радиолокационных средств обнаружения. "Охотник" оснащен целевой аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки.

"Кронштадт", в свою очередь, известен своим беспилотником большой продолжительности полета "Орион". Это первый в России комплекс воздушной разведки с беспилотным летательным аппаратом большой продолжительности полета, соответствующий по международной классификации классу MALE (medium-altitude long-endurance — средневысотный, большой продолжительности полета). Задачи комплекса — воздушная разведка и патрулирование, определение координат наземных и надводных объектов, топографическая съемка местности.