Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-14T10:59+0300
https://ria.ru/20200214/1564687600.html
Для беспилотника "Охотник" создадут боеприпасы массой от 50 до 100 кг
https://cdn25.img.ria.ru/images/155920/17/1559201726_106:129:731:480_1036x0_80_0_0_ad4cf3fbbba9f47c0a0a319b1eeb95b0.jpg
РИА Новости

Для беспилотника "Охотник" создадут боеприпасы массой от 50 до 100 кг

09:15 14.02.2020 (обновлено: 10:59 14.02.2020)
4727
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкНовейший ударный беспилотник "Охотник" во время первого совместного полета с Су-57
Новейший ударный беспилотник Охотник во время первого совместного полета с Су-57
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Российская корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) разрабатывает несколько новых боеприпасов массой от 50 до 100 килограммов для ударных беспилотников разработки "Кронштадта" и "Сухого", сообщил журналистам генеральный директор корпорации Борис Обносов.

"В свое время нам хотели предложить тему разработки беспилотников, но мы за нее не взялись, поскольку уровень компетенции наших специалистов в данной области невелик. Что касается боеприпасов для беспилотников, то в этом направлении мы работаем активно", — сказал Обносов.

Новейший беспилотник Охотник впервые пролетел в паре с истребителем
16 августа 2019, 12:12Новое оружие России
Минобороны показало полет беспилотника "Охотник" в паре с истребителем
Он добавил, что разработка изделий такого типа — от 50 до 100 килограммов — весьма актуальна. "Прорабатываем несколько тем. Например, тесно работаем с компанией "Кронштадт" по их аппаратам и с ОКБ Сухого по тяжелому ударному беспилотнику", — пояснил гендиректор КТРВ.
ОКБ Сухого разработало тяжелый беспилотник "Охотник". Он выполнен по схеме "летающее крыло" с применением специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметным для радиолокационных средств обнаружения. "Охотник" оснащен целевой аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки.
Флаг на здании Министерства обороны России
5 февраля, 14:16Новое оружие России
Минобороны заключило контракт на создание "дальнобойного" беспилотника
"Кронштадт", в свою очередь, известен своим беспилотником большой продолжительности полета "Орион". Это первый в России комплекс воздушной разведки с беспилотным летательным аппаратом большой продолжительности полета, соответствующий по международной классификации классу MALE (medium-altitude long-endurance — средневысотный, большой продолжительности полета). Задачи комплекса — воздушная разведка и патрулирование, определение координат наземных и надводных объектов, топографическая съемка местности.
Максимальная продолжительность полета БПЛА составит не менее 24 часов, а потолок — порядка восьми тысяч метров. Масса "Ориона" составляет 1100 килограммов, полезная нагрузка — 250 килограммов.
5701105
Обсудить 2
Борис ОбносовТактическое ракетное вооружение (корпорация)РоссияБезопасность
Рекомендуем
Генеральный директор корпорации Тактическое ракетное вооружение Борис Обносов
Научный задел СССР по созданию ракет почти исчерпан, заявили в КТРВ
Cтенд корпорации Тактическое ракетное вооружение на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Россия завершила госиспытания перспективной торпеды
Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Разработчик рассказал об особенностях внутрифюзеляжных ракет для Су-57
Испытания ракетного комплекса Авангард
В России ведутся несколько десятков проектов по гиперзвуку
Пуск ракеты из комплекса Бастион береговых войск Тихоокеанского флота
Россия модернизирует советские торпеды, стоящие на вооружении ВМФ
На заводе РСК МиГ стартовала агрегатная сборка первого самолета Ил-114-300 по серийным технологиям
В России начали сборку первого серийного Ил-114-300
Здание ейского детского дома, воспитанников которого казнили эсэсовцы 9 октября 1942 года
СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
Боевой пуск ракеты из комплекса Искандер-М
Многие российские ракеты обладают искусственным интеллектом
Призывники в сборном пункте военного комиссариата в городе Сызрань
Госдума приняла закон о выплате призывникам довольствия в 2000 рублей
Экс-губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
Артамонов ожидает, что его назначат сенатором от Калужской области
Посол России в Турции Алексей Ерхов
Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе
Планета Земля
В ВОЗ допустили заболевание коронавирусом двух третей населения Земли
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров оценил слова Путина о родителе "номер один" и "номер два"
Президент России Владимир Путин, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко в Минске. 2015 год
Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в жизни
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов в здании суда
Покончившему с собой Свиридову оставалось жить год, рассказал адвокат
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:01Исследование показало, что изменила Система быстрых платежей
05:54На Гаити возросло количество детей, погибших во время пожара
05:50В Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании
05:38Ozon: "Оскар" подстегнул продажи книги "Маленькие женщины" в 72 раза
05:33Исследование: россияне сократили перекредитование ипотеки на треть
05:21Суд в Хабаровске арестовал мужчину, бросившего детей в Шереметьево
05:19В Хубэй прибыли более 25 тысяч медиков со всего Китая
05:15В посольстве России прокомментировали дело о геноциде в Ейске
05:07Западная часть Алеппо остается зоной риска из-за обстрелов боевиков
05:04В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет
05:02В Петербурге горит производственное здание на площади 300 "квадратов"
05:01Оставивший детей в Шереметьево отец прокомментировал момент задержания
04:49Куба намерена погасить более 30 миллионов евро долга, сообщает СМИ
04:43В Банке Финляндии рассказали, как будут отучать граждан брать кредиты
04:35ВОЗ обсудила с Facebook, Amazon и Google дезинформацию о коронавирусе
04:30Жителям Уханя из-за коронавируса запретили покидать микрорайоны
04:26Светлана Лобода объявила даты музыкального тура по Германии
04:19США повышают пошлины на воздушные суда из Евросоюза с 10% до 15%
04:13В "Совкомфлоте" оценили рост оплаты за проход Панамского канала
04:10В РАН объявили о завершении зимы в Москве
Лента новостейМолния