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2020-02-14T11:53+0300
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Телефонные мошенники обокрали звезду сериала "Реальные пацаны"
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РИА Новости

Телефонные мошенники обокрали звезду сериала "Реальные пацаны"

09:17 14.02.2020 (обновлено: 11:53 14.02.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАктриса Зоя Бербер
Актриса Зоя Бербер
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Актриса Зоя Бербер, известная по сериалу "Реальные пацаны", рассказала в инстаграме, что мошенники похитили с ее банковского счета крупную сумму денег.
По словам артистки, ей позвонил человек, представившийся сотрудником Сбербанка. Он заявил, что со счета Бербер пытались сделать перевод, его заблокировали, однако теперь нужно проверить ее мобильное устройство на вирусы.
Далее мошенник уговорил актрису установить конкретную антивирусную программу, после чего перехватил управление ее смартфоном. С карты списали крупную сумму. Бербер успела сделать несколько скриншотов с данными людей, которым перевели средства, и позвонила в банк с просьбой заблокировать все ее карты.
Актриса добавила, что собирается обратиться в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.
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КультураМошенничествоЗоя БерберШоу-бизнесРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Простота деревенская.
14 февраля, 09:39
КМКостя Магомедов
940002
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