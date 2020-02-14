Телефонные мошенники обокрали звезду сериала "Реальные пацаны"

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Актриса Актриса Зоя Бербер , известная по сериалу "Реальные пацаны", рассказала в инстаграме , что мошенники похитили с ее банковского счета крупную сумму денег.

По словам артистки, ей позвонил человек, представившийся сотрудником Сбербанка. Он заявил, что со счета Бербер пытались сделать перевод, его заблокировали, однако теперь нужно проверить ее мобильное устройство на вирусы.

Далее мошенник уговорил актрису установить конкретную антивирусную программу, после чего перехватил управление ее смартфоном. С карты списали крупную сумму. Бербер успела сделать несколько скриншотов с данными людей, которым перевели средства, и позвонила в банк с просьбой заблокировать все ее карты.