Путин предложил присвоить имя Юрия Лужкова столичному вузу

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рекомендовал правительству Москвы рассмотреть вопросы об установлении мемориальной доски на доме, где жил экс-мэр столицы Юрий Лужков, и о присвоении его имени столичному вузу, указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее сообщалось, что власти Москвы по поручению Путина сформулируют предложения по увековечению памяти Лужкова.
Путин в память о Лужкове pic.twitter.com/jgBJg5vVQx— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 14, 2020
"Рекомендовать правительству Москвы рассмотреть вопросы об установлении мемориальной доски на доме, где жил Юрий Лужков, о присвоении имени Юрия Лужкова государственному автономному образовательному учреждению высшего образования "Московский городской университет управления правительства Москвы" и о проведении иных мероприятий, посвященных увековечению памяти Юрия Лужкова", - говорится в тексте указа.