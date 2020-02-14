Путин предложил присвоить имя Юрия Лужкова столичному вузу

"Рекомендовать правительству Москвы рассмотреть вопросы об установлении мемориальной доски на доме, где жил Юрий Лужков, о присвоении имени Юрия Лужкова государственному автономному образовательному учреждению высшего образования "Московский городской университет управления правительства Москвы" и о проведении иных мероприятий, посвященных увековечению памяти Юрия Лужкова", - говорится в тексте указа.