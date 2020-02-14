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2020-02-14T12:14+0300
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Путин предложил присвоить имя Юрия Лужкова столичному вузу
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РИА Новости

Путин предложил присвоить имя Юрия Лужкова столичному вузу

09:10 14.02.2020 (обновлено: 12:14 14.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир ПесняЮрий Лужков
Юрий Лужков
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рекомендовал правительству Москвы рассмотреть вопросы об установлении мемориальной доски на доме, где жил экс-мэр столицы Юрий Лужков, и о присвоении его имени столичному вузу, указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее сообщалось, что власти Москвы по поручению Путина сформулируют предложения по увековечению памяти Лужкова.
"Рекомендовать правительству Москвы рассмотреть вопросы об установлении мемориальной доски на доме, где жил Юрий Лужков, о присвоении имени Юрия Лужкова государственному автономному образовательному учреждению высшего образования "Московский городской университет управления правительства Москвы" и о проведении иных мероприятий, посвященных увековечению памяти Юрия Лужкова", - говорится в тексте указа.
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Владимир ПутинЮрий ЛужковМоскваРоссияОбщество
Популярные комментарии
Целиком и полностью поддерживаю президента - имена патриотов,честно заработавших в РФ миллиарды долларов и умерших вне пределов России, необходимо запечатлеть в народной памяти любыми достойными способами, дабы люди не забывали своих благодетелей и отдавали дань уважения и памяти тем, кто сделал всё, чтобы россияне жили обеспеченно и ни в чём не нуждались долгие годы своей счастливой и радостной жизни!
14 февраля, 10:06
Leonid
19340309
за 90-тые года особенно все они будут прокляты во веки веков.
14 февраля, 09:52
Весёлый Роджер
4610007
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