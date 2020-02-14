Россия завершила госиспытания перспективной торпеды

Кроме того, он рассказал, что во время визита Владимира Путина в технополис "Эра" в 2019 году ответил на вопросы главы государства, в частности, о ракете "Циркон".

"Заверили его, что по всем отрабатываемым нами темам, в том числе и по этой, все идет в соответствии с графиками. Конечно, сегодня у всех на слуху работы, озвученные президентом страны. Но любая другая тема, которой мы занимаемся, требует также больших усилий. Мы уделяем самое пристальное внимание каждой, без исключения", — сказал гендиректор КТРВ.