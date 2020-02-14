Россия завершила госиспытания перспективной торпеды

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Российская корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) завершила госиспытания перспективной торпеды и корректируемой авиабомбы калибра 250 килограммов, сообщил генеральный директор Борис Обносов.
"Сейчас на них оформляется документация", — добавил он.
Обносов напомнил, что в прошлом году корпорация поставила армии противокорабельные ракеты "Оникс", а также вооруженные ими береговые комплексы "Бастион".
Кроме того, он рассказал, что во время визита Владимира Путина в технополис "Эра" в 2019 году ответил на вопросы главы государства, в частности, о ракете "Циркон".
"Заверили его, что по всем отрабатываемым нами темам, в том числе и по этой, все идет в соответствии с графиками. Конечно, сегодня у всех на слуху работы, озвученные президентом страны. Но любая другая тема, которой мы занимаемся, требует также больших усилий. Мы уделяем самое пристальное внимание каждой, без исключения", — сказал гендиректор КТРВ.
Он также отметил, что КТРВ активно сотрудничает с ПАО "Компания "Сухой": почти ежемесячно проходит согласование по вооружению Су-57.