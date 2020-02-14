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Шапка супертега Новое оружие России
Новое оружие России
2020-02-14T10:14+0300
https://ria.ru/20200214/1564687131.html
Россия завершила госиспытания перспективной торпеды
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564687036_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_d9f0907c815decb3f681914eb5949180.jpg
РИА Новости

Россия завершила госиспытания перспективной торпеды

09:06 14.02.2020 (обновлено: 10:14 14.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкCтенд корпорации "Тактическое ракетное вооружение" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Cтенд корпорации Тактическое ракетное вооружение на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Cтенд корпорации "Тактическое ракетное вооружение" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Российская корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) завершила госиспытания перспективной торпеды и корректируемой авиабомбы калибра 250 килограммов, сообщил генеральный директор Борис Обносов.
"Сейчас на них оформляется документация", — добавил он.
Обносов напомнил, что в прошлом году корпорация поставила армии противокорабельные ракеты "Оникс", а также вооруженные ими береговые комплексы "Бастион".
Кроме того, он рассказал, что во время визита Владимира Путина в технополис "Эра" в 2019 году ответил на вопросы главы государства, в частности, о ракете "Циркон".
"Заверили его, что по всем отрабатываемым нами темам, в том числе и по этой, все идет в соответствии с графиками. Конечно, сегодня у всех на слуху работы, озвученные президентом страны. Но любая другая тема, которой мы занимаемся, требует также больших усилий. Мы уделяем самое пристальное внимание каждой, без исключения", — сказал гендиректор КТРВ.
Он также отметил, что КТРВ активно сотрудничает с ПАО "Компания "Сухой": почти ежемесячно проходит согласование по вооружению Су-57.
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Новое оружие РоссииБорис ОбносовТактическое ракетное вооружение (корпорация)РоссияБезопасность
Популярные комментарии
Отлично!
14 февраля, 11:06
Сергей Новиков
116100836
Запугали потенциальных друзей, а потом удивляются их истерике!)))
14 февраля, 10:08
патриот бывший
683600050
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