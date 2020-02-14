В Москве мужчина заявил о краже кольца за 6,4 миллиона рублей

По информации ведомства, в отдел полиции по Тверскому району обратился мужчина с заявлением краже драгоценного кольца.

"Шестого февраля он передал гражданину кольцо марки Van Cleef & Arpels примерной стоимостью 6,4 миллиона рублей с целью реализации", - говорится в сообщении.

После этого мужчина, взявший кольцо исчез, его местонахождение в настоящее время неизвестно.