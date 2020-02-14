В Москве мужчина заявил о краже кольца за 6,4 миллиона рублей

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Житель Москвы обратился в полицию с заявлением о хищении дорого кольца стоимостью 6,4 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ЦВД по ЦАО столичного главка МВД.
По информации ведомства, в отдел полиции по Тверскому району обратился мужчина с заявлением краже драгоценного кольца.
"Шестого февраля он передал гражданину кольцо марки Van Cleef & Arpels примерной стоимостью 6,4 миллиона рублей с целью реализации", - говорится в сообщении.
После этого мужчина, взявший кольцо исчез, его местонахождение в настоящее время неизвестно.
Полиция проводит проверку.
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