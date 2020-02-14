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Многие российские ракеты обладают искусственным интеллектом
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РИА Новости

Многие российские ракеты обладают искусственным интеллектом

09:05 14.02.2020
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© РИА Новости / Минобороны РФБоевой пуск ракеты из комплекса "Искандер-М"
Боевой пуск ракеты из комплекса Искандер-М
© РИА Новости / Минобороны РФ
Боевой пуск ракеты из комплекса "Искандер-М". Архивное фото
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Многие российские ракеты обладают искусственным интеллектом, сообщил журналистам генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов.
"Что касается искусственного интеллекта, то по существу он есть у нас на многих изделиях. Когда ракета летит несколько часов, определяя курс и распознавая цель – это ли не искусственный интеллект?", - сказал Обносов.
Он не уточнил, о каких именно ракетах идет речь, однако отметил, что на стратегических изделиях искусственный интеллект уже имеется, "теперь пришло время и для тактического ракетного вооружения".
Российские Вооруженные силы сегодня и завтра
1 марта 2018, 20:05
Российские Вооруженные силы сегодня и завтраРазвитие Вооруженных сил России — в инфографике Ria.ru.
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Борис ОбносовТактическое ракетное вооружение (корпорация)БезопасностьВ мире
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