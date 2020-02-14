Ученые обеспокоены экскурсиями к лежбищу тюленей во Владивостоке

"Вред от таких визитов к лежбищам ларги - максимальный. Ведь судно на воздушной подушке гудит и ревёт, как самолёт на взлёте. После таких "экскурсий" тюлени просто уйдут в другое место. Чем больше мы их беспокоим, тем меньше у них желания находиться рядом с нами. Особенно в период размножения, когда они стремятся к уединению и добиваются максимальной безопасности для своего потомства. Зимой и взрослые особи становятся беззащитны, потому что заботятся о детёнышах в первую очередь. Гибель бельков (детенышей) возможна, без всякого сомнения", - отметил Катин, чьи слова приводятся в сообщении.