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Ученые обеспокоены экскурсиями к лежбищу тюленей во Владивостоке
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РИА Новости

Ученые обеспокоены экскурсиями к лежбищу тюленей во Владивостоке

08:55 14.02.2020 (обновлено: 10:02 14.02.2020)
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© Фото : Дальневосточный морской биосферный государственный природный заповедник Дальневосточного отделения Российской академии наукЛарги-лежбище. Дальневосточный морской биосферный заповедник
Ларги-лежбище. Дальневосточный морской биосферный заповедник
© Фото : Дальневосточный морской биосферный государственный природный заповедник Дальневосточного отделения Российской академии наук
ВЛАДИВОСТОК, 14 фев - РИА Новости. Ученые обеспокоены экскурсиями к лежбищу ларг (вид тюленей) в черте Владивостока, так как судно на воздушной подушке распугивает животных в период родов и спаривания, сообщает Дальневосточный морской заповедник.
Одна из местных компаний проводит экскурсии на судне на воздушной подушке к Токаревскому маяку в черте города, туда приходят кормиться ларги.
"Свидетели, наблюдавшие за такой прогулкой в минувшие выходные с берега, сообщают: "Катер на воздушной подушке (фото мы сделали) дважды останавливался с включенным двигателем в непосредственной близости от лежбища тюленей, находясь там каждый раз не менее 30 минут. Все ларги, испугавшись, сошли в воду. Очень жалко животных. Для нас было шоком, что наши земляки могут такое творить в своих корыстных целях", - сообщает заповедник.
Научный сотрудник Дальневосточного морского заповедника Игорь Катин, который уже много лет занимается изучением ларг, отметил, что шум и близкий подход судов пугают животных и наносят им вред.
"Вред от таких визитов к лежбищам ларги - максимальный. Ведь судно на воздушной подушке гудит и ревёт, как самолёт на взлёте. После таких "экскурсий" тюлени просто уйдут в другое место. Чем больше мы их беспокоим, тем меньше у них желания находиться рядом с нами. Особенно в период размножения, когда они стремятся к уединению и добиваются максимальной безопасности для своего потомства. Зимой и взрослые особи становятся беззащитны, потому что заботятся о детёнышах в первую очередь. Гибель бельков (детенышей) возможна, без всякого сомнения", - отметил Катин, чьи слова приводятся в сообщении.
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Представитель природоохранной прокуратуры Владивостока сказал РИА Новости, что проверка по информации не проводится, это вопрос ГИМС и капитана порта. В ГИМС РИА Новости сообщили, что не занимаются этим вопросом, в администрации морских портов Приморья отметил, что в их компетенцию входит только проверка законности перевозок. Также РИА Новости запросило комментарий в Минприроды Приморского края, ответ пока не получен.
Ларга (пёстрая нерпа, или дальневосточная нерпа) - вид тюленей, обитающий в Тихом океане, распространен на дальневосточном побережье России. На время спаривания ларги вылезают из воды и приносят потомство. Местная популяция отличается от остальных тюленей тем, что размножается на кекурах и островах.
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