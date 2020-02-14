Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-14T08:54+0300
https://ria.ru/20200214/1564686754.html
Во Вьетнаме более пяти тысяч работников из Китая поместили на карантин
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564098541_0:286:3072:2014_1036x0_80_0_0_cda29a38410dc05152d3a2942a8b4df5.jpg
РИА Новости

Во Вьетнаме более пяти тысяч работников из Китая поместили на карантин

08:54 14.02.2020
865
© REUTERS / VNA/Dinh HangВрачи в защитных костюмах в больнице города Хошимин
Врачи в защитных костюмах в больнице города Хошимин
© REUTERS / VNA/Dinh Hang
Врачи в защитных костюмах в больнице города Хошимин. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Более 5,1 тысячи граждан Китая, которые вернулись во Вьетнам на работу после Нового года по лунному календарю, были помещены на карантин на фоне вспышки коронавируса, пишет издание VNexpress со ссылкой на данные минтруда страны.
Фактически, это означает, что сейчас во Вьетнаме работает примерно треть от общего числа легально трудоустроенных китайских работников – всего их чуть более 33,7 тысячи. Большинство (26 тысяч) уехали домой, чтобы отметить Новый год, и только лишь 7,6 тысячи вернулись во Вьетнам на работу.
Дезинфекция офисного помещения в Шанхае
Вчера, 07:33
Глава МИД Китая отчитался об успехах в борьбе с коронавирусом
Отмечается, что работники из КНР изолированы в общежитиях своих организаций и местных отелях. При этом те, у кого появились симптомы заболевания, находятся в медицинских учреждениях под наблюдением врачей.
В начале февраля министерство попросило компании и работодателей допускать до работы сотрудников из КНР и других стран, которые проезжали через затронутые вспышкой коронавируса районы.
Всего во Вьетнаме выявлено 16 случаев заражения новым коронавирусом. В субботу 1 февраля во Вьетнаме была объявлена эпидемия нового коронавируса, страна решила полностью приостановить авиасообщение с Китаем.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Число зараженных в Китае уже превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380, за пределами Китая заразились 505 человек. Всемирная организация здравоохранения дала новому виду коронавируса из Китая официальное название - COVID-2019.
100011
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаВОЗВьетнамКитайУханьВ мире
Рекомендуем
Отдых туристов
Посол рассказал о влиянии коронавируса на поездки россиян во Вьетнам
Врачи в защитных костюмах в больнице города Хошимин
Во Вьетнаме изолировали поселок, в котором 7 человек заражены вирусом
Выставочный центр в городе Ухань, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами
В Китае 1716 медиков заразились коронавирусом
Пациенты
В Ухане медсестра отругала пациентов с коронавирусом за непослушание
Дезинфекция салона самолета авиакомпании Хайнань в международном аэропорту Хайкоу Мэйлань
Число зараженных новым коронавирусом вне Китая превысило 500 человек
Медицинский работник в защитном костюме везет пациента с коронавирусом в больнице в городе Ухань, провинция Хубэй
В Китае нашли эффективный способ лечения коронавируса
Сотрудник лаборатории в китайском городе Ухань
Число новых заражений коронавирусом за пределами Хубэя снижается
Санитарно-контрольный пункт в Ухани, КНР
В Китае число жертв коронавируса достигло 1523 человек
Дезинфекция офисного помещения в Шанхае
Глава МИД Китая отчитался об успехах в борьбе с коронавирусом
Дезинфекция улицы в Пекине
В Египте коронавирус нашли у носителя инфекции без симптомов болезни
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
ВОЗ просит Китай предоставить данные о заражении врачей коронавирусом
Полицейский в Мьянме
В Мьянме более 20 детей пострадали при минометном обстреле
Полицейский в защитном костюме во время эвакуации жителей жилого дома в Гонконге
Число погибших от коронавируса в Китае достигло 1380 человек
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае
В КНР сформирована 21 новая медбригада для лечения тяжелобольных
Прохожие в медицинских масках на улице Пекина, КНР
Ученый оценил прогноз ВОЗ о заражении коронавирусом двух третей людей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:01Исследование показало, что изменила Система быстрых платежей
05:54На Гаити возросло количество детей, погибших во время пожара
05:50В Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании
05:38Ozon: "Оскар" подстегнул продажи книги "Маленькие женщины" в 72 раза
05:33Исследование: россияне сократили перекредитование ипотеки на треть
05:21Суд в Хабаровске арестовал мужчину, бросившего детей в Шереметьево
05:19В Хубэй прибыли более 25 тысяч медиков со всего Китая
05:15В посольстве России прокомментировали дело о геноциде в Ейске
05:07Западная часть Алеппо остается зоной риска из-за обстрелов боевиков
05:04В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет
05:02В Петербурге горит производственное здание на площади 300 "квадратов"
05:01Оставивший детей в Шереметьево отец прокомментировал момент задержания
04:49Куба намерена погасить более 30 миллионов евро долга, сообщает СМИ
04:43В Банке Финляндии рассказали, как будут отучать граждан брать кредиты
04:35ВОЗ обсудила с Facebook, Amazon и Google дезинформацию о коронавирусе
04:30Жителям Уханя из-за коронавируса запретили покидать микрорайоны
04:26Светлана Лобода объявила даты музыкального тура по Германии
04:19США повышают пошлины на воздушные суда из Евросоюза с 10% до 15%
04:13В "Совкомфлоте" оценили рост оплаты за проход Панамского канала
04:10В РАН объявили о завершении зимы в Москве
Лента новостейМолния