Во Вьетнаме более пяти тысяч работников из Китая поместили на карантин

Фактически, это означает, что сейчас во Вьетнаме работает примерно треть от общего числа легально трудоустроенных китайских работников – всего их чуть более 33,7 тысячи. Большинство (26 тысяч) уехали домой, чтобы отметить Новый год, и только лишь 7,6 тысячи вернулись во Вьетнам на работу.
Отмечается, что работники из КНР изолированы в общежитиях своих организаций и местных отелях. При этом те, у кого появились симптомы заболевания, находятся в медицинских учреждениях под наблюдением врачей.
В начале февраля министерство попросило компании и работодателей допускать до работы сотрудников из КНР и других стран, которые проезжали через затронутые вспышкой коронавируса районы.
Всего во Вьетнаме выявлено 16 случаев заражения новым коронавирусом. В субботу 1 февраля во Вьетнаме была объявлена эпидемия нового коронавируса, страна решила полностью приостановить авиасообщение с Китаем.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Число зараженных в Китае уже превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380, за пределами Китая заразились 505 человек. Всемирная организация здравоохранения дала новому виду коронавируса из Китая официальное название - COVID-2019.