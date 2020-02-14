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В России инвалидам третьей группы предоставят бесплатную парковку
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РИА Новости

В России инвалидам третьей группы предоставят бесплатную парковку

08:45 14.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗнак парковочного места для инвалидов
Знак парковочного места для инвалидов
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Знак парковочного места для инвалидов. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Определен порядок предоставления мест для бесплатной парковки инвалидам III группы, он вступит в силу 1 июля 2020 года, сообщается на сайте кабмина РФ.
Ранее Минтруд предлагал распространить норму федерального закона о предоставлении бесплатной парковки инвалидам на граждан с инвалидностью III степени.
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Федеральным законом от 18 июля 2019 года №184-ФЗ установлен порядок предоставления мест для бесплатной парковки транспортных средств, которыми управляют инвалиды I и II групп, а также транспортных средств, перевозящих таких инвалидов или детей-инвалидов.
"С 1 июля 2020 года такой порядок будет распространяться на инвалидов III группы. В соответствии с подписанным постановлением эти положения будут распространяться на инвалидов III группы", - говорится в документе.
Добавляется, что это будет возможным при условии наличия у них ограничения способности к самостоятельному передвижению (1-й, 2-й или 3-й степени выраженности), а также на граждан, не имеющих такого ограничения, если они до 1 июля получили опознавательный знак "Инвалид" и пользовались правом на бесплатную парковку на основании такого знака.
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Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Правительство РФРоссияОбщество
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