В России инвалидам третьей группы предоставят бесплатную парковку

Федеральным законом от 18 июля 2019 года №184-ФЗ установлен порядок предоставления мест для бесплатной парковки транспортных средств, которыми управляют инвалиды I и II групп, а также транспортных средств, перевозящих таких инвалидов или детей-инвалидов.

"С 1 июля 2020 года такой порядок будет распространяться на инвалидов III группы. В соответствии с подписанным постановлением эти положения будут распространяться на инвалидов III группы", - говорится в документе.

Добавляется, что это будет возможным при условии наличия у них ограничения способности к самостоятельному передвижению (1-й, 2-й или 3-й степени выраженности), а также на граждан, не имеющих такого ограничения, если они до 1 июля получили опознавательный знак "Инвалид" и пользовались правом на бесплатную парковку на основании такого знака.