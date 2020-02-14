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2020-02-14T08:41+0300
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США могут ввести санкции против Мексики из-за российских вертолетов
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РИА Новости

США могут ввести санкции против Мексики из-за российских вертолетов

08:41 14.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВоенный вертолет
Военный вертолет
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Военный вертолет. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. США не исключают, что в случае приобретения российских военных вертолетов Мексикой могут применить против нее санкционные меры, сообщает мексиканский портал SDP Noticias со ссылкой на представителя госдепа США Уго Родригеса.
На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с мексиканским коллегой Марсело Луисом Эбрардом заявил, что Мехико рассматривает предложения Москвы по новым контрактам на поставку военных вертолетов.
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На слушаниях в конгрессе Родригес подтвердил, что возможная сделка может спровоцировать санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций").
По словам американского дипломата, эта позиция доведена до сведения мексиканской стороны. "Полагаю, что мы это сделали на уровне посольства", - приводит портал слова Родригеса, занимающего пост заместителя помощника госсекретаря по делам Центральной Америки.
Глава МИД РФ в ходе визита отмечал, что в Мексику в свое время было поставлено порядка 50 вертолетов Ми-8 и Ми-17.
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Сергей ЛавровМи-17Ми-8МексикаСШАВ мире
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