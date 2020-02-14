В Мьянме более 20 детей пострадали при минометном обстреле

БАНГКОК, 14 фев – РИА Новости. Более 20 школьников получили ранения в результате минометного обстрела школы на севере Более 20 школьников получили ранения в результате минометного обстрела школы на севере мьянманского штата Ракхайн, где ведутся боевые действия между армией Мьянмы и местными повстанцами, сообщает в пятницу интернет-портал Mizzima.

Ранения различной степени тяжести получил 21 ученик школы, расположенной в районе Бутидаунг, в непосредственной близости от зоны боевых действий. Какая из сторон конфликта обстреляла учебное заведение, пока не известно, говорится в сообщении.

На севере штата Ракхайн вооруженные силы Мьянмы ведут боевые действия против повстанческой "Араканской Армии", вооруженной группировки араканцев, родственного титульной нации Мьянмы, бирманцам, народа. Араканцы, в отличие от также проживающих в Ракхайне этнических бенгальцев-мусульман (самоназвание "рохинджа"), исповедуют буддизм, как и большинство жителей Мьянмы. "Араканская Армия" заявляет, что ведет борьбу за более широкую автономию штата Ракхайн.