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В Мьянме более 20 детей пострадали при минометном обстреле
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РИА Новости

В Мьянме более 20 детей пострадали при минометном обстреле

08:36 14.02.2020
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© AP PhotoПолицейский в Мьянме
Полицейский в Мьянме
© AP Photo
Полицейский в Мьянме. Архивное фото
БАНГКОК, 14 фев – РИА Новости. Более 20 школьников получили ранения в результате минометного обстрела школы на севере мьянманского штата Ракхайн, где ведутся боевые действия между армией Мьянмы и местными повстанцами, сообщает в пятницу интернет-портал Mizzima.
Ранения различной степени тяжести получил 21 ученик школы, расположенной в районе Бутидаунг, в непосредственной близости от зоны боевых действий. Какая из сторон конфликта обстреляла учебное заведение, пока не известно, говорится в сообщении.
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На севере штата Ракхайн вооруженные силы Мьянмы ведут боевые действия против повстанческой "Араканской Армии", вооруженной группировки араканцев, родственного титульной нации Мьянмы, бирманцам, народа. Араканцы, в отличие от также проживающих в Ракхайне этнических бенгальцев-мусульман (самоназвание "рохинджа"), исповедуют буддизм, как и большинство жителей Мьянмы. "Араканская Армия" заявляет, что ведет борьбу за более широкую автономию штата Ракхайн.
Эскалация боевых действий на севере Ракхайна началась в январе прошлого года. За время конфликта погибли десятки гражданских лиц, сотни получили ранения. Более 100 000 человек в течение последнего года были вынуждены покинуть свои дома, расположенные в зоне боевых действий.
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