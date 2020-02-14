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Роскачество порекомендовало вина для ужина в День влюбленных
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РИА Новости

Роскачество порекомендовало вина для ужина в День влюбленных

08:27 14.02.2020 (обновлено: 08:45 14.02.2020)
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© Fotolia / Minerva StudioВино
Вино
© Fotolia / Minerva Studio
Вино. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Вино – лучшее дополнение к романтическому ужину в День всех влюбленных, как не ошибиться с выбором, говорится в материалах Роскачества.
"Игристые вина – это, пожалуй, первое, что приходит в голову, когда мы думаем о романтике", - отмечают эксперты. Некоторые из них отлично подходят к легким закускам, свежим салатам, креветкам и другими морепродуктами и могут сопровождать весь ужин, особенно если в качестве горячего предлагается рыба на пару, а на десерт – чизкейк или фруктовый салат, ягоды или фрукты. Подавать такое вино следует хорошо охлажденным, до температуры 6-9 градусов Цельсия, в ведерке со льдом.
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Выдержанные белые вина могут быть достойной парой не только к рыбе на гриле, но и к нежирным мясным блюдам, например, к мясу птицы или свиным медальонам. Такое вино следует откупорить за 15-20 минут до подачи, чтобы дать "подышать" и раскрыться, а его температура должна быть около 11-12 градусов Цельсия, советуют эксперты.
Красное вино рекомендуется охладить до температуры 12-14 градусов Цельсия, а перед подачей - перелить в специальный графин, расширенный снизу (декантировать) или просто перелить в графин с широким горлом. Красные вина подойдут и к утке, и к мясу на гриле, и к более сложным мясным блюдам с различными соусами.
"Но если вы решили заказать пиццу или суши, подойдут розовые тихие и игристые вина, легкие белые – тоже идеально", - заключают эксперты.
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