Роскачество порекомендовало вина для ужина в День влюбленных

"Игристые вина – это, пожалуй, первое, что приходит в голову, когда мы думаем о романтике", - отмечают эксперты. Некоторые из них отлично подходят к легким закускам, свежим салатам, креветкам и другими морепродуктами и могут сопровождать весь ужин, особенно если в качестве горячего предлагается рыба на пару, а на десерт – чизкейк или фруктовый салат, ягоды или фрукты. Подавать такое вино следует хорошо охлажденным, до температуры 6-9 градусов Цельсия, в ведерке со льдом.