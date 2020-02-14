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2020-02-14T08:18+0300
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В Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на трех человек
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РИА Новости

В Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на трех человек

08:18 14.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который напал с ножом на трех человек в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"Около 6.40 на номер "02" поступила информация о ножевом ранении трех человек по адресу Ленинский проспект, 74 к1", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, полицейские задержали мужчину. В 7.30 пострадавших осмотрели медики. Их состояние уточняется.
Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, задержанный нанес ножевые ранения своей маме, бабушке и дедушке.
Проводится проверка. Возраст нападавшего уточняется.
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