Украинская община Крыма отказалась от обещанного Киевом "города-сада"

"Президент Зеленский пусть лучше заботится о гражданах Украины и о том, как они относятся к новой власти в стране, а не лезет со своим уставом в чужой монастырь. Мы в Крыму, в отличие от украинцев, живем в комфортных условиях, нас детскими садами, школами, больницами не удивишь. За последние пять лет на полуострове современных социальных объектов построено предостаточно. Крым развивается, а не стоит на месте. Чего, увы, не скажешь об Украине", - сказала Гридчина РИА Новости.