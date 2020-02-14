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2020-02-14T07:55+0300
https://ria.ru/20200214/1564685636.html
Украинская община Крыма отказалась от обещанного Киевом "города-сада"
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РИА Новости

Украинская община Крыма отказалась от обещанного Киевом "города-сада"

07:55 14.02.2020
17697
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКрым
Крым
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что крымчане не нуждаются в обещанном украинским президентом Владимиром Зеленским "городе-саде" на границе с полуостровом.
Ранее Зеленский заявил о планах построить "город-сад" в Херсонской области для переселенцев из Крыма. На сайте украинского лидера сообщается, что начать строительство планируется в этом году. Кроме того, Зеленский пообещал, что на контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар" на границе с Крымом создадут "специальный хаб с развитой инфраструктурой для комфортного пересечения украинцами КПВВ, построены качественные дороги и обеспечено транспортное сообщение".
"Президент Зеленский пусть лучше заботится о гражданах Украины и о том, как они относятся к новой власти в стране, а не лезет со своим уставом в чужой монастырь. Мы в Крыму, в отличие от украинцев, живем в комфортных условиях, нас детскими садами, школами, больницами не удивишь. За последние пять лет на полуострове современных социальных объектов построено предостаточно. Крым развивается, а не стоит на месте. Чего, увы, не скажешь об Украине", - сказала Гридчина РИА Новости.
По ее словам, Зеленскому стоит приехать в Херсонскую область и спросить местных жителей, что им надо: "город-сад" или заасфальтированная дорога.
Владимир Зеленский
Вчера, 04:28
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Реакция на события на УкраинеВладимир ЗеленскийРеспублика КрымУкраинаОбщество
Популярные комментарии
Да там не "город-сад" будет, а концентрационный лагерь... И строить этот "город-сад" будут помогать "ветераны" УПА и батальонов СС...😡😡😡
14 февраля, 08:08
Alex Alakus
4400000
Зеленский построит город-сад, после чего Омелян вернется и построит до него из Куева гиперлуп. И заживут.
14 февраля, 08:35
Александр Ф
3110000
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