Украинская община Крыма отказалась от обещанного Киевом "города-сада"

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что крымчане не нуждаются в обещанном украинским президентом Владимиром Зеленским "городе-саде" на границе с полуостровом.
Ранее Зеленский заявил о планах построить "город-сад" в Херсонской области для переселенцев из Крыма. На сайте украинского лидера сообщается, что начать строительство планируется в этом году. Кроме того, Зеленский пообещал, что на контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар" на границе с Крымом создадут "специальный хаб с развитой инфраструктурой для комфортного пересечения украинцами КПВВ, построены качественные дороги и обеспечено транспортное сообщение".
"Президент Зеленский пусть лучше заботится о гражданах Украины и о том, как они относятся к новой власти в стране, а не лезет со своим уставом в чужой монастырь. Мы в Крыму, в отличие от украинцев, живем в комфортных условиях, нас детскими садами, школами, больницами не удивишь. За последние пять лет на полуострове современных социальных объектов построено предостаточно. Крым развивается, а не стоит на месте. Чего, увы, не скажешь об Украине", - сказала Гридчина РИА Новости.
По ее словам, Зеленскому стоит приехать в Херсонскую область и спросить местных жителей, что им надо: "город-сад" или заасфальтированная дорога.