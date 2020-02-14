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В Ухане медсестра отругала пациентов с коронавирусом за непослушание
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РИА Новости

В Ухане медсестра отругала пациентов с коронавирусом за непослушание

07:44 14.02.2020 (обновлено: 09:23 14.02.2020)
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© REUTERS / China DailyПациенты
Пациенты
© REUTERS / China Daily
Пациенты. Архивное фото
ПЕКИН, 14 фев - РИА Новости. Старшая медсестра госпиталя "Фанцан" для лечения больных коронавирусом в Ухане Чжан Юйцзы отругала пациентов за непослушание, она призвала всех приложить усилия и сотрудничать с медицинским персоналом ради общего дела, видеозапись сцены попала в соцсети и быстро распространилась.
Медсестра родом из автономного района Внутренняя Монголия в числе двух десятков тысяч медицинских работников со всей страны поехала в провинцию Хубэй для помощи в лечении коронавируса. В какой-то момент она устала от того, что пациенты, у которых заболевание проходит в легкой форме, совсем не сотрудничают с медиками, а только постоянно жалуются, что хотят домой.
"Давайте сосредоточимся на общем деле, приложим усилия, чтобы как можно раньше вернуться домой", - говорит одетая в защитный костюм медсестра.
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Она обратилась к пациентам, чтобы в случае чего они всегда обращались к медикам, "вы плохо себя чувствуете, я об этом не знаю, кому нужно лекарство - я не знаю, поэтому, если вдруг что, сразу говорите нам".
"Хорошо?" - спрашивает медсестра, в ответ слышны соглашающиеся голоса, произносящие "хорошо", и аплодисменты, потому что пациенты поняли, что врачи изо всех сил стараются именно ради них.
Позже с медсестрой связался популярный в Китае стриминговый видеосервис Pear Video, и она сообщила, что работает медсестрой уже 13 лет, а в Ухань приехала вечером 8 февраля. Ее коллеги, которые начали работать там раньше, сообщили ей, что некоторые больные плюются в санитарном пункте. На следующее утро медсестра решила провести серьезную беседу с пациентами.
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"Я сказала, что из Внутренней Монголии прилетели 100 медсестер, чтобы оказать вам медицинскую помощь. Если у вас возникают какие-то проблемы, сразу обращайтесь к нам - и мы поможем их решить. Я иногда тоже прекрасно вас понимаю, во время работы я очень устаю, а, когда одета в защитный костюм и много говорю, иногда не хватает кислорода, настроение тоже не всегда стабильное. Но в этой особой ситуации необходимо сосредоточиться на общем деле, так мы сможем вместе дать отпор этой болезни, как можно быстрее выздороветь - и вместе вернемся домой", - рассказала она.
Медсестра также сказала пациентам, что, если после завершения эпидемии они поедут путешествовать во Внутреннюю Монголию, она с удовольствием покажет им всю красоту этого региона.
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"Мне кажется, что после этой нашей пропагандистско-воспитательной (речи - ред.) в тот день у наших пациентов настроение было очень стабильным, некоторые даже помогали раздавать еду, говорили, что мы слишком усердно работаем", - добавила она.
С 24 января в город Ухань и провинцию Хубэй из других регионов страны начали отправлять как материальную помощь, в том числе защитную одежду и маски, так и специалистов, так как местные врачи перестали справляться с большим потоком пациентов и вынуждены были работать без выходных минимум по 12 часов за смену.
В связи с тем, что самая большая ответственность в борьбе с коронавирусом ложится именно на плечи медиков, их в стране стали называть "ангелы в белых одеждах" или "бойцы в белых халатах".
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