СМИ: полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в центре Бангкока

Ранее сообщалось, что стрельба произошла в пятницу утром в районе Университета Чулалонгкорна. По разным данным, было свершено от 40 до 50 выстрелов. Очевидцы сообщали, что мужчина стрелял в воздух, но в некоторых случаях направлял оружие на проходящих мимо людей. Представитель полиции заявил, что в результате инцидента никто не пострадал.
Издание разместило на своем сайте фотографию задержанного: это мужчина в шортах и футболке, к вырезу которой прикреплены очки. Его лицо заретушировано. На заднем плане видны несколько спецназовцев в масках.
Полиция уже установила личность стрелка, которым является 44-летний Эккачай Чаруексип (Ekkachai Charueksilp). Сообщается, что после семейной ссоры он ушел из дома, взяв с собой пистолет.
События в Бангкоке разворачивались на фоне трагедии, произошедшей в стране 8 февраля, когда вооруженный военнослужащий устроил стрельбу в районе торгового центра в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда. По последним данным, при перестрелке погибли 26 человек, а также сам преступник, 57 человек получили ранения.