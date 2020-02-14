СМИ: полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в центре Бангкока

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в центре Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в центре Бангкока и совершившего несколько десятков выстрелов, сообщает издание Khaosod

Ранее сообщалось, что стрельба произошла в пятницу утром в районе Университета Чулалонгкорна. По разным данным, было свершено от 40 до 50 выстрелов. Очевидцы сообщали, что мужчина стрелял в воздух, но в некоторых случаях направлял оружие на проходящих мимо людей. Представитель полиции заявил, что в результате инцидента никто не пострадал.

Издание разместило на своем сайте фотографию задержанного: это мужчина в шортах и футболке, к вырезу которой прикреплены очки. Его лицо заретушировано. На заднем плане видны несколько спецназовцев в масках.

Полиция уже установила личность стрелка, которым является 44-летний Эккачай Чаруексип (Ekkachai Charueksilp). Сообщается, что после семейной ссоры он ушел из дома, взяв с собой пистолет.