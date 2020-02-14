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СМИ: полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в центре Бангкока
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РИА Новости

СМИ: полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в центре Бангкока

07:40 14.02.2020 (обновлено: 10:20 14.02.2020)
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© AP Photo / Sakchai LalitПолицейские на месте стрельбы в Бангкоке. 14 февраля 2020
Полицейские на месте стрельбы в Бангкоке. 14 февраля 2020
© AP Photo / Sakchai Lalit
Полицейские на месте стрельбы в Бангкоке. 14 февраля 2020
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в центре Бангкока и совершившего несколько десятков выстрелов, сообщает издание Khaosod.
Ранее сообщалось, что стрельба произошла в пятницу утром в районе Университета Чулалонгкорна. По разным данным, было свершено от 40 до 50 выстрелов. Очевидцы сообщали, что мужчина стрелял в воздух, но в некоторых случаях направлял оружие на проходящих мимо людей. Представитель полиции заявил, что в результате инцидента никто не пострадал.
Издание разместило на своем сайте фотографию задержанного: это мужчина в шортах и футболке, к вырезу которой прикреплены очки. Его лицо заретушировано. На заднем плане видны несколько спецназовцев в масках.
Полиция уже установила личность стрелка, которым является 44-летний Эккачай Чаруексип (Ekkachai Charueksilp). Сообщается, что после семейной ссоры он ушел из дома, взяв с собой пистолет.
События в Бангкоке разворачивались на фоне трагедии, произошедшей в стране 8 февраля, когда вооруженный военнослужащий устроил стрельбу в районе торгового центра в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда. По последним данным, при перестрелке погибли 26 человек, а также сам преступник, 57 человек получили ранения.
Спецназ в Таиланде около торгового центра, где произошла стрельба
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