Жителя Колымы будут судить за развращение девочки в WhatsApp

"По версии следствия, в январе 2020 года ранее неоднократно судимый житель поселка Ола в мессенджере WhatsApp вступил в переписку с несовершеннолетней, о возрасте которой ему было достоверно известно. В ходе переписки он стал общаться с ней на сексуальные темы и отправлял фотографии интимного характера", - говорится в сообщении.