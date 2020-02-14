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Жителя Колымы будут судить за развращение девочки в WhatsApp
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РИА Новости

Жителя Колымы будут судить за развращение девочки в WhatsApp

07:38 14.02.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМессенджер WhatsApp
Мессенджер WhatsApp
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Мессенджер WhatsApp. Архивное фото
МАГАДАН, 14 фев - РИА Новости, Людмила Щербакова. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя поселка Ола на Колыме, которого обвиняют в развращении ребенка в мессенджере WhatsApp, мужчине грозит до восьми лет лишения свободы, сообщает в пятницу управление СК России по региону.
"По версии следствия, в январе 2020 года ранее неоднократно судимый житель поселка Ола в мессенджере WhatsApp вступил в переписку с несовершеннолетней, о возрасте которой ему было достоверно известно. В ходе переписки он стал общаться с ней на сексуальные темы и отправлял фотографии интимного характера", - говорится в сообщении.
Мужчину обвиняют в совершение развратных действий в отношении несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет.
"В настоящее время ему предъявлено обвинение в совершении развратных действий, по ходатайству следствия Ольским районным судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу... Санкция статьи... предусматривает максимальное наказание от трех до восьми лет лишения свободы", - дополняет следствие.
Спортзал
17 января, 09:29
В Магадане учителя физкультуры будут судить за развращение детей
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WhatsApp Inc.Следственный комитет России (СК РФ)Магаданская областьПроисшествия
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