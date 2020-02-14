Жителя Колымы будут судить за развращение девочки в WhatsApp

"По версии следствия, в январе 2020 года ранее неоднократно судимый житель поселка Ола в мессенджере WhatsApp вступил в переписку с несовершеннолетней, о возрасте которой ему было достоверно известно. В ходе переписки он стал общаться с ней на сексуальные темы и отправлял фотографии интимного характера", - говорится в сообщении.
Мужчину обвиняют в совершение развратных действий в отношении несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет.
"В настоящее время ему предъявлено обвинение в совершении развратных действий, по ходатайству следствия Ольским районным судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу... Санкция статьи... предусматривает максимальное наказание от трех до восьми лет лишения свободы", - дополняет следствие.
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