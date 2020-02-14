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Пять человек стали жертвами ДТП в Тамбовской области
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РИА Новости

Пять человек стали жертвами ДТП в Тамбовской области

07:38 14.02.2020 (обновлено: 10:28 14.02.2020)
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© Фото : МЧС РоссииНа месте ДТП в Тамбовской области. 14 февраля 2020
На месте ДТП в Тамбовской области. 14 февраля 2020
© Фото : МЧС России
На месте ДТП в Тамбовской области. 14 февраля 2020
БРЯНСК, 14 фев — РИА Новости. Лобовое столкновение "Газели" и грузовика произошло на трассе в Тамбовской области, в результате чего пять человек погибли, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
По его словам, ДТП произошло на 499-м километре автодороги Р-22 "Каспий" в Самарском районе Тамбовской области.
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"В результате лобового столкновения двух транспортных средств четыре пассажира "Газели " и водитель погибли на месте происшествия", — сказал собеседник агентства.
На месте ДТП работают сотрудники полиции. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД России, водитель грузовика госпитализирован с телесными повреждениями.
По предварительной версии, авария произошла из-за нарушений правил дорожного движения водителем "Газели", который выехал на полосу встречного движения. От удара "Газель" загорелась, люди, находившиеся в ней, погибли на месте. Возгорание было потушено оперативно прибывшими на место аварии сотрудниками МЧС и полиции, сообщает УМВД по региону.
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