Пять человек стали жертвами ДТП в Тамбовской области

На месте ДТП в Тамбовской области. 14 февраля 2020

На месте ДТП в Тамбовской области. 14 февраля 2020

© Фото : МЧС России На месте ДТП в Тамбовской области. 14 февраля 2020

БРЯНСК, 14 фев — РИА Новости. Лобовое столкновение "Газели" и грузовика произошло на трассе в Лобовое столкновение "Газели" и грузовика произошло на трассе в Тамбовской области , в результате чего пять человек погибли, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.

По его словам, ДТП произошло на 499-м километре автодороги Р-22 "Каспий" в Самарском районе Тамбовской области.

"В результате лобового столкновения двух транспортных средств четыре пассажира "Газели " и водитель погибли на месте происшествия", — сказал собеседник агентства.

На месте ДТП работают сотрудники полиции. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД России, водитель грузовика госпитализирован с телесными повреждениями.