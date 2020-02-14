Глава МИД Китая отчитался об успехах в борьбе с коронавирусом

ПЕКИН, 14 фев — РИА Новости. Усилия Усилия Китая позволили предотвратить распространение коронавируса по миру, за пределами КНР число заражений не превышает одного процента, заявил министр иностранных дел страны Ван И в ходе визита в Германию.

Количество новых случаев вне провинции Хубэй, эпицентра инфекции, снижается десятый день подряд, а выздоравливающих все больше, добавил он.

"Статистические данные и факты демонстрируют, что, исходя из общей обстановки, эту эпидемию можно контролировать, а заболевание излечить", — подчеркнул Ван И, слова которого приводятся в заявлении на сайте китайского МИД.

По его словам, по мере того как разрабатываются лекарственные препараты, в КНР растет уверенность, что у страны есть все возможности победить заболевание.

Он подчеркнул, что с самого начала вспышки коронавируса Китай оперативно информировал о ней Всемирную организацию здравоохранения и мировое сообщество и продолжает придерживаться принципов открытости и прозрачности в сотрудничестве с другими странами.

Эпидемия вирусной пневмонии

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, которому ВОЗ 11 февраля дала название COVID-2019.

По данным на 14 февраля, число зараженных в Китае превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380, за пределами КНР заболели 505 человек.