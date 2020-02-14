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В Гондурасе банда атаковала суд и отбила осужденного главаря
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РИА Новости

В Гондурасе банда атаковала суд и отбила осужденного главаря

07:28 14.02.2020
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© Flickr / Don HeniseГондурас
Гондурас
© Flickr / Don Henise
Гондурас. Архивное фото
МЕХИКО, 14 фев - РИА Новости. Члены группировки MS-13 в Гондурасе в перестрелке у здания суда сумели освободить своего главаря Александра Мендосу, осуждённого на 20 лет и ожидающего нового приговора, сообщило издание Prensa.
"В перестрелке погибли двое военнослужащих и полицейский, ещё пять человек были ранены", - говорится в материале издания. По данным издания, перестрелка произошла в города Эль-Прогресо на севере страны.
Министерство безопасности Гондураса сообщило о вознаграждении в 1 миллион лемпиров (2,57 миллиона рублей) за информацию о местонахождении беглого Мендосы.
В нападении, по информации СМИ, участвовали по меньшей мере 20 тяжеловооруженных людей на трёх автомобилях. В городе развёрнута поисковая операция.
В 2017 году США внесли в список санкций лидеров центральноамериканской бандитской группировки MS-13, также известной под названием "Мара Сальватруча". Группировка, по оценкам минфина США, насчитывает до 30 тысяч участников в Сальвадоре, Гватемале, Гондурасе и Мексике. Также группировка действует в США, где у нее по меньшей мере 8 тысяч членов в 40 штатах. MS-13 занимается контрабандой наркотиков, похищениями людей, организацией проституции, заказными убийствами, рэкетом, шантажом, вымогательством и другими преступлениями.
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