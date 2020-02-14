В Гондурасе банда атаковала суд и отбила осужденного главаря

МЕХИКО, 14 фев - РИА Новости. Члены группировки MS-13 в Члены группировки MS-13 в Гондурасе в перестрелке у здания суда сумели освободить своего главаря Александра Мендосу, осуждённого на 20 лет и ожидающего нового приговора, сообщило издание Prensa

"В перестрелке погибли двое военнослужащих и полицейский, ещё пять человек были ранены", - говорится в материале издания. По данным издания, перестрелка произошла в города Эль-Прогресо на севере страны.

Министерство безопасности Гондураса сообщило о вознаграждении в 1 миллион лемпиров (2,57 миллиона рублей) за информацию о местонахождении беглого Мендосы.

В нападении, по информации СМИ, участвовали по меньшей мере 20 тяжеловооруженных людей на трёх автомобилях. В городе развёрнута поисковая операция.