В Гондурасе банда атаковала суд и отбила осужденного главаря

"В перестрелке погибли двое военнослужащих и полицейский, ещё пять человек были ранены", - говорится в материале издания. По данным издания, перестрелка произошла в города Эль-Прогресо на севере страны.
Министерство безопасности Гондураса сообщило о вознаграждении в 1 миллион лемпиров (2,57 миллиона рублей) за информацию о местонахождении беглого Мендосы.
В нападении, по информации СМИ, участвовали по меньшей мере 20 тяжеловооруженных людей на трёх автомобилях. В городе развёрнута поисковая операция.
В 2017 году США внесли в список санкций лидеров центральноамериканской бандитской группировки MS-13, также известной под названием "Мара Сальватруча". Группировка, по оценкам минфина США, насчитывает до 30 тысяч участников в Сальвадоре, Гватемале, Гондурасе и Мексике. Также группировка действует в США, где у нее по меньшей мере 8 тысяч членов в 40 штатах. MS-13 занимается контрабандой наркотиков, похищениями людей, организацией проституции, заказными убийствами, рэкетом, шантажом, вымогательством и другими преступлениями.
23 декабря 2019, 06:48В Гондурасе 19 человек погибли в ходе беспорядков в тюрьме