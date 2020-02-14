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СМИ: Мун Чжэ Ин рассчитывает до 15 апреля провести встречу с Трампом
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РИА Новости

СМИ: Мун Чжэ Ин рассчитывает до 15 апреля провести встречу с Трампом

07:14 14.02.2020
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© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп во время встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином
Дональд Трамп во время встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп во время встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Архивное фото
СЕУЛ, 14 фев – РИА Новости. Власти Южной Кореи намерены организовать в ближайшие два месяца саммит с американским лидером, сообщает газета "Чосон ильбо" со ссылкой на правительственный источник.
"Чхонвадэ (президентская администрация) в последнее время на различных уровнях сообщал американской стороне о своём желании провести двусторонний саммит. Учитывая плотный график Дональда Трампа, участвующего в президентской гонке, перспективы встречи довольно туманные, но соответствующие усилия продолжаются", - заявил источник.
По данным газеты, с этим связаны недавние визиты в США членов секретариата южнокорейского президента - второго замначальника управления национальной безопасности Ким Хён Чжона и секретаря по планированию мира Чхве Чжон Кона. Аналогичную просьбу может передать и министр иностранных дел Кан Гён Хва на встрече с главой госдепартамента Майком Помпео в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.
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Изначально предполагалось, что на саммите будет объявлено об успешном завершении переговоров по разделению расходов на совместную оборону, а также по изменению инструкций в ракетной сфере, ограничивающих разработку Южной Кореей баллистических ракет определённой дальности. Однако с учётом их затягивания саммит предполагается использовать для того, чтобы попробовать найти окончательное решение на уровне лидеров.
Кроме того, Мун Чжэ Ину необходимо встретиться американским президентом, чтобы убедить его не отказываться от попыток решения проблем Корейского полуострова и одобрить реализацию межкорейских проектов для налаживания отношений КНДР с США, пишет газета. Но для Сеула, говорится в публикации, важен и сам факт проведения встречи накануне парламентских выборов в Южной Корее, которые намечены на 15 апреля.
"Проведение саммитов обычно приводит к одновременному повышению уровня поддержки как президента, так и правящей партии. Визит председателя КНР Си Цзиньпина, на который рассчитывал Чхонвадэ, из-за уханьской пневмонии будет сложно провести до выборов. Посещение Южной Кореи накануне выборов российским президентом Владимиром Путиным также довольно проблематично, поэтому, вероятно, будет одновременно прорабатываться организация южнокорейско-американского саммита", - сообщил "Чосон ильбо" дипломатический источник.
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Ким Хён Чжон сейчас в Москве. Как сообщил он агентству Рёнхап по прибытии 12 февраля, одна из целей визита – обсуждение возможного визита Путина в Южную Корею. Комментировать возможность переговоров по межкорейскому сотрудничеству и отношений США с КНДР он отказался. В Москву Ким Хён Чжон прибыл всего спустя четыре дня после проведения консультаций в Вашингтоне с сотрудниками администрации американского президента. Тем же рейсом из Сеула в российскую столицу прибыл заместитель спецпредставителя США по Корее Алекс Вонг.
В четверг у представителя госдепа состоялись консультации с замглавы МИД России Игорем Моргуловым и послом по особым поручениям Олегом Бурмистровым. Ким Хён Чжон, по данным Рёнхап, в ходе своего визита также должен встретиться с рядом высокопоставленных российских чиновников, чтобы обсудить возобновление переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова. По завершении переговоров он, как ожидается, в пятницу вылетит обратно в Сеул.
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Мун Чжэ ИнДональд ТрампЮжная КореяСШАВ мире
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