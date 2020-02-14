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Названа сумма поддержки "зеленой" энергетики в России
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РИА Новости

Названа сумма поддержки "зеленой" энергетики в России

07:10 14.02.2020
2009
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты
Банкноты
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российский энергорынок потратит 1,5-1,6 триллиона рублей на поддержку "зеленой" энергетики до конца программы в 2024 году, уже заплатил 43,7 миллиарда рублей с начала действия программы в 2014 году и до 2020 года, сообщили РИА Новости в регуляторе энергорынков РФ "Совете рынка".
В России действует программа поддержки "зеленой" энергетики, в том числе строительства электростанций, которые выбираются на конкурсном отборе. Им гарантируется окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей потребителей в течение 15 лет с базовой доходностью 12% годовых с корректировкой на доходность облигаций федерального займа (ОФЗ). В настоящее время принято решение о продлении программы поддержки ВИЭ с определенными корректировками до 2035 года.
"На поддержку "зеленой" энергетики с энергорынка до декабря 2019 года включительно было направлено 43,7 миллиарда рублей. До конца текущей программы потребители рынка электроэнергии и мощности заплатят еще 1,5-1,6 триллиона рублей", - сообщил регулятор.
Точные параметры продления программы после 2024 года пока не утверждены. В текущей версии предполагается, что будет определен общий инвестресурс, в рамках которого будут отбираться проекты. Если проекты будут дешевле, то в программу может попасть больший объем мощности. Речь идет об инвестиционных ресурсах в 400 миллиардов рублей до 2035 года, то есть на эту сумму будет построена возобновляемая генерация в рамках программы. С учетом получаемых платежей с рынка в течение 15 лет, то есть возврата инвестиций, стоимость программы может составить 725 миллиардов рублей.
Ранее "Совет рынка" предлагал прекратить поддержку ВИЭ после 2035 года, поскольку к окончанию программы "зеленая" энергетика должна стать конкурентоспособной без нового этапа поддержки на энергорынке.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
10 декабря 2019, 18:38
У России самая "зеленая" структура энергетики, заявил Путин
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