Исследование: работодатели ждут от соискателей любви к людям и работе

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Лишь доли процента соискателей признаются в резюме в любви к работе, работодатели ждут от них любви к своему делу гораздо чаще, показало исследование Лишь доли процента соискателей признаются в резюме в любви к работе, работодатели ждут от них любви к своему делу гораздо чаще, показало исследование HeadHunter , имеющееся в распоряжении РИА Новости.

В базе HeadHunter размещены 63 тысячи резюме, в которых выражают свою любовь к работе или к профессии. Доля таких резюме составляет 0,1% от всех размещенных на сайте.

Вакансий, где в качестве пожелания к кандидату указана любовь к работе - 6 тысяч, или 1% от общего числа.

По данным исследования, приуроченного ко дню всех влюбленных, чаще всего такие вакансии встречаются в сферах продаж (28%), образования (16%), туризма и ресторанов (12%), а также начала карьеры (12%).

Анализ вакансий, в которых есть фраза "любовь к" показала, что самое распространенное пожеланием к соискателям - любовь к людям (41%), к своей работе (13%) и к животным (6%).

Требование о любви к работе часто фигурирует в вакансиях, связанных с индустрией красоты и ресторанов, а о любви к животным - в вакансиях ветеринаров, продавцов зоомагазинов и дог-ситтеров.