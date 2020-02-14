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Исследование: работодатели ждут от соискателей любви к людям и работе
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РИА Новости

Исследование: работодатели ждут от соискателей любви к людям и работе

07:06 14.02.2020
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© Fotolia / Production PerigСобеседование при приеме на работу
Собеседование при приеме на работу
© Fotolia / Production Perig
Собеседование при приеме на работу . Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Лишь доли процента соискателей признаются в резюме в любви к работе, работодатели ждут от них любви к своему делу гораздо чаще, показало исследование HeadHunter, имеющееся в распоряжении РИА Новости.
В базе HeadHunter размещены 63 тысячи резюме, в которых выражают свою любовь к работе или к профессии. Доля таких резюме составляет 0,1% от всех размещенных на сайте.
Вакансий, где в качестве пожелания к кандидату указана любовь к работе - 6 тысяч, или 1% от общего числа.
По данным исследования, приуроченного ко дню всех влюбленных, чаще всего такие вакансии встречаются в сферах продаж (28%), образования (16%), туризма и ресторанов (12%), а также начала карьеры (12%).
Анализ вакансий, в которых есть фраза "любовь к" показала, что самое распространенное пожеланием к соискателям - любовь к людям (41%), к своей работе (13%) и к животным (6%).
Требование о любви к работе часто фигурирует в вакансиях, связанных с индустрией красоты и ресторанов, а о любви к животным - в вакансиях ветеринаров, продавцов зоомагазинов и дог-ситтеров.
Исследование также показало, что требование любви к чему-то часто, но не всегда, связано с функционалом кандидата. Работодатели ищут специалистов в сфере продаж, которые совмещают любовь к людям с любовью к продажам, от финансистов ждут любви к цифрам, а от дизайнеров - к творчеству.
Собеседование при приеме на работу
29 августа 2019, 19:28
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