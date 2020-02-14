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В Чите выписали жену и дочь переболевшего коронавирусом китайца
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РИА Новости

В Чите выписали жену и дочь переболевшего коронавирусом китайца

07:02 14.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса
ЧИТА, 14 фев - РИА Новости. Забайкальская краевая инфекционная больница выписала жену и дочь гражданина Китая, который переболел в Чите коронавирусом, сообщили в пресс-службе краевого минздрава.
Ранее врачи выписали самого мужчину, а его родных оставили в больнице на два дня дольше как контактировавших с ним.
"Супруга и ребенок гражданина КНР также находились под наблюдением медицинского персонала, у них были взяты анализы на наличие коронавирусной инфекции, которые показали отрицательный результат. Девочке назначена терапия от ОРВИ, ребенок был осмотрен заведующей кафедрой детских инфекций ЧГМА доктором медицинских наук Натальей Миромановой, откорректировано лечение", - сказал главврач Сергей Юрчук, которого цитирует пресс-служба.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в провинции Хубэй. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 1380 человек, выздоровели почти 7 тысяч, число подтвержденных случаев заражения приближается к 64 тысячам. Вне Китая заражены более 500 человек.
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