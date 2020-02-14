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Разрешившего строительство на берегу Байкала главу Листвянки задержали
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РИА Новости

Разрешившего строительство на берегу Байкала главу Листвянки задержали

06:51 14.02.2020 (обновлено: 11:17 14.02.2020)
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© Следственное управление СК РФ по Иркутской областиСтоп-кадр видео задержания главы администрации Листвянского муниципального образования Александра Шамсудинова
Стоп-кадр видео задержания главы администрации Листвянского муниципального образования Александра Шамсудинова
© Следственное управление СК РФ по Иркутской области
ИРКУТСК, 14 фев — РИА Новости. В Иркутской области задержали главу Листвянского муниципального образования Александра Шамсудинова, сообщили в областном управлении СК.
Это произошло после того, как он выдал, по версии следствия, незаконное разрешение на строительство в экозоне Байкала. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий.
Ведомство распространило видеозапись задержания.
Ранее сообщалось, что граждане КНР купили в Листвянке земельные участки в водоохранной зоне. По мнению местных жителей, которые обратились в прокуратуру, китайцы планировали открыть здесь гостиницы для соотечественников.
Прокуроры изучили законность строительства. По их иску суд принял решение о сносе объекта, так как он расположен в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.
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Следственный комитет России (СК РФ)Иркутская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Настоящий предатель и враг народа, такие вот как он Родину и продают ! Наверняка не один работал, а в группе лиц, одному такое проделать невозможно.
14 февраля, 08:15
Лишавский Глеб
29020002
Не успел убыть за границу...😀
14 февраля, 06:56
Alex Alakus
199172001
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