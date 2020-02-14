Разрешившего строительство на берегу Байкала главу Листвянки задержали

ИРКУТСК, 14 фев — РИА Новости. В Иркутской области задержали главу Листвянского муниципального образования Александра Шамсудинова, задержали главу Листвянского муниципального образования Александра Шамсудинова, сообщили в областном управлении СК.

Это произошло после того, как он выдал, по версии следствия, незаконное разрешение на строительство в экозоне Байкала. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий.

видеозапись задержания. Ведомство распространилозадержания.

Ранее сообщалось, что граждане КНР купили в Листвянке земельные участки в водоохранной зоне. По мнению местных жителей, которые обратились в прокуратуру, китайцы планировали открыть здесь гостиницы для соотечественников.