Разрешившего строительство на берегу Байкала главу Листвянки задержали

ИРКУТСК, 14 фев — РИА Новости. В Иркутской области задержали главу Листвянского муниципального образования Александра Шамсудинова, сообщили в областном управлении СК.
Это произошло после того, как он выдал, по версии следствия, незаконное разрешение на строительство в экозоне Байкала. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий.
Ведомство распространило видеозапись задержания.
Ранее сообщалось, что граждане КНР купили в Листвянке земельные участки в водоохранной зоне. По мнению местных жителей, которые обратились в прокуратуру, китайцы планировали открыть здесь гостиницы для соотечественников.
Прокуроры изучили законность строительства. По их иску суд принял решение о сносе объекта, так как он расположен в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.