ПЕКИН, 14 фев - РИА Новости. Число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом во всех регионах Китая, кроме провинции Хубэй - очага распространения заболевания, снижается десятый день подряд, свидетельствуют данные государственного комитета по здравоохранению КНР.
Если проследить за ежедневной статистикой, то очевидна положительная динамика в регионах КНР, исключая Хубэй. Так, за 3 февраля во всей стране выявили 3235 случаев, из них за пределами провинции Хубэй 890, 4 февраля – 3887 и 731 соответственно, 5 февраля - 3694 и 707, 6 февраля 3143 и 696, 7 февраля – 3399 и 558, 8 февраля -2656 и 509, 9 февраля – 3062 и 444.
На этой неделе тенденция сохранилась, 10 февраля по всей стране выявили 2478 новых случаев заражения, их них за пределами Хубэя – 381, 11 февраля 2015 и 377, 12 февраля 15152 и 312, и 13 февраля – 5090 и 267.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Всемирная организация здравоохранения дала новому виду коронавируса из Китая официальное название - COVID-2019.
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