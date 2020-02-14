Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-14T06:40+0300
https://ria.ru/20200214/1564684988.html
Число новых заражений коронавирусом за пределами Хубэя снижается
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564396851_0:191:2961:1857_1036x0_80_0_0_7dab5100b9abc78ddcbaa43b9c0ccdbc.jpg
РИА Новости

Число новых заражений коронавирусом за пределами Хубэя снижается

06:40 14.02.2020
2695
© REUTERS / China DailyСотрудник лаборатории в китайском городе Ухань
Сотрудник лаборатории в китайском городе Ухань
© REUTERS / China Daily
ПЕКИН, 14 фев - РИА Новости. Число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом во всех регионах Китая, кроме провинции Хубэй - очага распространения заболевания, снижается десятый день подряд, свидетельствуют данные государственного комитета по здравоохранению КНР.
Если проследить за ежедневной статистикой, то очевидна положительная динамика в регионах КНР, исключая Хубэй. Так, за 3 февраля во всей стране выявили 3235 случаев, из них за пределами провинции Хубэй 890, 4 февраля – 3887 и 731 соответственно, 5 февраля - 3694 и 707, 6 февраля 3143 и 696, 7 февраля – 3399 и 558, 8 февраля -2656 и 509, 9 февраля – 3062 и 444.
На этой неделе тенденция сохранилась, 10 февраля по всей стране выявили 2478 новых случаев заражения, их них за пределами Хубэя – 381, 11 февраля 2015 и 377, 12 февраля 15152 и 312, и 13 февраля – 5090 и 267.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Всемирная организация здравоохранения дала новому виду коронавируса из Китая официальное название - COVID-2019.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
410000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаХубэйКитайВ мире
Рекомендуем
Полицейский в защитном костюме во время эвакуации жителей жилого дома в Гонконге
Число погибших от коронавируса в Китае достигло 1380 человек
Дезинфекция офисного помещения в Шанхае
Глава МИД Китая отчитался об успехах в борьбе с коронавирусом
Пациенты
В Ухане медсестра отругала пациентов с коронавирусом за непослушание
Планета Земля
В ВОЗ допустили заболевание коронавирусом двух третей населения Земли
Дезинфекция салона самолета авиакомпании Хайнань в международном аэропорту Хайкоу Мэйлань
Число зараженных новым коронавирусом вне Китая превысило 500 человек
Санитарно-контрольный пункт в Ухани, КНР
В Китае число жертв коронавируса достигло 1523 человек
Медицинский работник в защитном костюме везет пациента с коронавирусом в больнице в городе Ухань, провинция Хубэй
В Китае нашли эффективный способ лечения коронавируса
Стоп-кадр видео задержания главы администрации Листвянского муниципального образования Александра Шамсудинова
Разрешившего строительство на берегу Байкала главу Листвянки задержали
Уханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года
Число зараженных коронавирусом в Хубэе выросло почти до 52 тысяч
Аэропорт Шереметьево
Оставленных отцом в Шереметьево детей передали их родной матери
Алеппо
Турецкие военные блокируют стратегическую трассу в Сирии
Рабочие проводят дезинфекцию офиса в Шанхае
В ВОЗ не исключили заражение коронавирусом двух третей жителей Земли
Выставочный центр в городе Ухань, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами
В Китае 1716 медиков заразились коронавирусом
Крым
Украинская община Крыма отказалась от обещанного Киевом "города-сада"
Медицинские работники в защитных костюмах идут на круизном судне Diamond Princess в порту Йокогамы
Еще 44 человека заразились коронавирусом на круизном судне в Японии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:54На Гаити возросло количество детей, погибших во время пожара
05:50В Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании
05:38Ozon: "Оскар" подстегнул продажи книги "Маленькие женщины" в 72 раза
05:33Исследование: россияне сократили перекредитование ипотеки на треть
05:21Суд в Хабаровске арестовал мужчину, бросившего детей в Шереметьево
05:19В Хубэй прибыли более 25 тысяч медиков со всего Китая
05:15В посольстве России прокомментировали дело о геноциде в Ейске
05:07Западная часть Алеппо остается зоной риска из-за обстрелов боевиков
05:04В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет
05:02В Петербурге горит производственное здание на площади 300 "квадратов"
05:01Оставивший детей в Шереметьево отец прокомментировал момент задержания
04:49Куба намерена погасить более 30 миллионов евро долга, сообщает СМИ
04:43В Банке Финляндии рассказали, как будут отучать граждан брать кредиты
04:35ВОЗ обсудила с Facebook, Amazon и Google дезинформацию о коронавирусе
04:30Жителям Уханя из-за коронавируса запретили покидать микрорайоны
04:26Светлана Лобода объявила даты музыкального тура по Германии
04:19США повышают пошлины на воздушные суда из Евросоюза с 10% до 15%
04:13В "Совкомфлоте" оценили рост оплаты за проход Панамского канала
04:10В РАН объявили о завершении зимы в Москве
04:10ЛДПР предлагает маркировать лекарства, запрещенные для водителей
Лента новостейМолния