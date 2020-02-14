Число новых заражений коронавирусом за пределами Хубэя снижается

Если проследить за ежедневной статистикой, то очевидна положительная динамика в регионах КНР, исключая Хубэй. Так, за 3 февраля во всей стране выявили 3235 случаев, из них за пределами провинции Хубэй 890, 4 февраля – 3887 и 731 соответственно, 5 февраля - 3694 и 707, 6 февраля 3143 и 696, 7 февраля – 3399 и 558, 8 февраля -2656 и 509, 9 февраля – 3062 и 444.