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Источник: в районной прокуратуре под Красноярском проводят обыски
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РИА Новости

Источник: в районной прокуратуре под Красноярском проводят обыски

06:37 14.02.2020
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© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники Федеральной службой безопасности РФ
Сотрудники Федеральной службой безопасности РФ
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Сотрудники Федеральной службой безопасности РФ. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 14 фев - РИА Новости. Сотрудники ФСБ пришли с обысками в прокуратуру Березовского района под Красноярском, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"По предварительным данным, работает ФСБ, в прокуратуре обыски", - сказал собеседник агентства.
Согласно сайту краевой прокуратуры, надзорное ведомство Березовского района возглавляет советник юстиции Бекхан Аслаханов.
В прокуратуре и ФСБ ситуацию не комментируют.
Ранее источник сообщал РИА Новости, что прокурор Красноярского края Михаил Савчин, возглавлявший ведомство с 2012 года, уходит в отставку. Официально информацию в прокуратуре оставили без комментариев.
Некоторые СМИ связывают отставку Савчина со скандалом вокруг прокурора Норильска и сменой генпрокурора России.
В конце декабря 2019 года суд Норильска арестовал на два месяца исполняющего обязанности прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаева, подозреваемого в получении взятки. Гутаева отстранили от исполнения служебных обязанностей.
Владислав Логинов
8 октября 2019, 12:59
ФСБ пришла с обысками к первому вице-мэру Красноярска
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Красноярский крайПроисшествия
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