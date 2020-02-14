Источник: в районной прокуратуре под Красноярском проводят обыски

КРАСНОЯРСК, 14 фев - РИА Новости. Сотрудники Сотрудники ФСБ пришли с обысками в прокуратуру Березовского района под Красноярском , сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

"По предварительным данным, работает ФСБ, в прокуратуре обыски", - сказал собеседник агентства.

Согласно сайту краевой прокуратуры, надзорное ведомство Березовского района возглавляет советник юстиции Бекхан Аслаханов.

В прокуратуре и ФСБ ситуацию не комментируют.

Ранее источник сообщал РИА Новости, что прокурор Красноярского края Михаил Савчин, возглавлявший ведомство с 2012 года, уходит в отставку. Официально информацию в прокуратуре оставили без комментариев.

Некоторые СМИ связывают отставку Савчина со скандалом вокруг прокурора Норильска и сменой генпрокурора России.