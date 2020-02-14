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В ВОЗ допустили заболевание коронавирусом двух третей населения Земли
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РИА Новости

В ВОЗ допустили заболевание коронавирусом двух третей населения Земли

06:36 14.02.2020 (обновлено: 09:25 14.02.2020)
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© Depositphotos / dynamicfotoПланета Земля
Планета Земля
© Depositphotos / dynamicfoto
Планета Земля. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Новым коронавирусом могут заразиться две трети населения Земли. Такое мнение, как сообщает Bloomberg, высказал советник Всемирной организации здравоохранения, биостатист и эпидемиолог Айра Лонджини.
Модель Лонджини основана на данных, согласно которым каждый инфицированный заражает двух или трех человек.
При этом, даже если будет найден способ вдвое замедлить скорость распространения вируса, инфицированными рискуют оказаться около 30% людей на планете, утверждает ученый.
Карантинные меры могут замедлить распространение коронавируса. Однако эксперт отмечает, что он мог распространиться не только в Китае, но и за пределами страны, прежде чем пекин ввел необходимые меры.
Точку зрения Лонджини разделяет профессор Габриэль Ленг из Университета Гонконга, который также считает, что вирус может затронуть две трети человечества.
Нил Фергюсон из Имперского колледжа Лондона подсчитал, что только в Китае каждый день могут заражаться до 50 тысяч человек.
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Эффективный способ лечения

Как сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на китайских медиков, примененная китайскими врачами методика переливания плазмы переболевших коронавирусом доказала свою эффективность для лечения зараженных пациентов.
Как пояснили эксперты, в плазме некоторых людей, справившихся с заболеванием, были обнаружены антитела, которые помогают борьбе с коронавирусом.
По данным газеты Global Times, с помощью нового метода уже удалось вылечить десять пациентов, находившихся в тяжелом состоянии.
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Вирус не передается от матери к плоду

Предварительные результаты исследований китайских ученых также говорят о том, что заразившиеся новым типом коронавируса беременные женщины, предположительно, не передают его плоду, сообщается в материале, опубликованном медицинским журналом Lancet.
Ученые из Китая рассмотрели случаи девяти зараженных женщин. Все из них родили здоровых детей. Исследователи изучили мазки из носоглоток новорожденных, околоплодную жидкость, пуповинную кровь и образцы грудного молока. Ни один из образцов не показал наличие коронавируса у новорожденных.
Госкомитет по здравоохранению Китая ранее постановил, что дети, родившиеся у женщин с коронавирусом или с подозрением на наличие вируса, должны быть изолированы на протяжении по меньшей мере двух недель.
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Эпидемия вирусной пневмонии

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.
По данным на 13 февраля, в Китае зафиксировали более 63 тысяч подтвержденных случая заболевания, умерли 1380 человек.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Весь мирBloomberg L.P.ВОЗВ мире
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Похоже на заговор правительств некоторых стран. Пугалки для выкачивания денег.
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Вот и пожалуйста, легальное сокращение населения Земли.
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