Билли Айлиш опубликовала ролик с песней для фильма о Джеймсе Бонде

О том, что 18-летняя Айлиш исполнит главную песню для очередной серии франшизы, стало известно в середине января. Певица стала самой молодой исполнительницей за всю историю "бондианы". Ранее главные темы в фильмах о приключениях агента 007 исполняли такие звезды, как Мадонна или Пол Маккартни.

В ночь на пятницу баллада длиной около четырех минут официально размещена на видеосервисе YouTube и других платформах.

Ожидается, что первое концертное исполнение песни состоится 18 февраля на церемонии Brit Awards в Лондоне.