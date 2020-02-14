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Билли Айлиш опубликовала ролик с песней для фильма о Джеймсе Бонде
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РИА Новости

Билли Айлиш опубликовала ролик с песней для фильма о Джеймсе Бонде

06:34 14.02.2020
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© AP Photo / Jordan StraussАмериканская певица Билли Айлиш
Американская певица Билли Айлиш
© AP Photo / Jordan Strauss
Американская певица Билли Айлиш. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Американская певица Билли Айлиш опубликовала ролик с песней, которая должна стать главной темой нового 25-го фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать".
О том, что 18-летняя Айлиш исполнит главную песню для очередной серии франшизы, стало известно в середине января. Певица стала самой молодой исполнительницей за всю историю "бондианы". Ранее главные темы в фильмах о приключениях агента 007 исполняли такие звезды, как Мадонна или Пол Маккартни.
В ночь на пятницу баллада длиной около четырех минут официально размещена на видеосервисе YouTube и других платформах.
Ожидается, что первое концертное исполнение песни состоится 18 февраля на церемонии Brit Awards в Лондоне.
Билли Айлиш стала известна в 2016 году после выхода ее дебютного сингла Ocean Eyes. В 2020 году певица стала триумфатором музыкальной премии "Грэмми", выиграв четыре главные номинации: "Песня года", "Альбом года", "Запись года" и "Лучший новый исполнитель".
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КультураБилли АйлишДжеймс БондСША
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