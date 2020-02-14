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На обочине дороги в Хабаровском крае нашли мертвого тигренка
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РИА Новости

На обочине дороги в Хабаровском крае нашли мертвого тигренка

06:17 14.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкТигренок
Тигренок
© РИА Новости / Алексей Павлишак
Перейти в фотобанк
Тигренок. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 14 фев - РИА Новости. Мертвого тигренка возрастом три - четыре месяца обнаружили на обочине лесной дороги в Хабаровском крае, причину смерти устанавливает экспертиза, сообщает центр "Амурский тигр".
"В начале февраля 2020 года в районе имени Лазо Хабаровского края обнаружен труп тигренка. Причину смерти юного хищника специалистам предстоит выяснить в ходе проведения экспертизы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что тело животного заметил на обочине лесной дороги водитель лесовоза, но выходить из машины побоялся. Он сообщил о находке в краевое министерство природных ресурсов. На следующий день группа специалистов в составе сотрудника центра "Амурский тигр" и госинспекторов охотнадзора Хабаровского края отправилась на место происшествия для проверки информации.
"В указанном водителем месте в 17 метрах от дороги инспекторы обнаружили труп тигренка. Предположительный возраст три - четыре месяца. Специалисты провели первичный осмотр тела, а также дороги в обоих направлениях и кюветов в радиусе 200 метров. Следы, указывающие на смерть животного от рук браконьеров, не обнаружены. Версию о возможном столкновении с автомобилем проверят во время вскрытия. В настоящий момент наиболее вероятной причиной смерти является болезнь или истощение", - информирует центр.
На месте происшествия обнаружены следы взрослой тигрицы, предположительно, матери тигренка. Она жива и здорова: недалеко от места происшествия есть следы свежей охоты — тигрица добыла кабана.
Амурский тигренок
15 ноября 2019, 09:29
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Центр "Амурский тигр"Хабаровский крайПроисшествия
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