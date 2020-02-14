На обочине дороги в Хабаровском крае нашли мертвого тигренка

Отмечается, что тело животного заметил на обочине лесной дороги водитель лесовоза, но выходить из машины побоялся. Он сообщил о находке в краевое министерство природных ресурсов. На следующий день группа специалистов в составе сотрудника центра "Амурский тигр" и госинспекторов охотнадзора Хабаровского края отправилась на место происшествия для проверки информации.

"В указанном водителем месте в 17 метрах от дороги инспекторы обнаружили труп тигренка. Предположительный возраст три - четыре месяца. Специалисты провели первичный осмотр тела, а также дороги в обоих направлениях и кюветов в радиусе 200 метров. Следы, указывающие на смерть животного от рук браконьеров, не обнаружены. Версию о возможном столкновении с автомобилем проверят во время вскрытия. В настоящий момент наиболее вероятной причиной смерти является болезнь или истощение", - информирует центр.